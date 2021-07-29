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Orman yangınları için dikkat çeken sabotaj iddiası

Orman yangınları için dikkat çeken sabotaj iddiası

Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe meydana gelen orman yangınlarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’nın Manavgat, Adana’nın Kozan, Mersin’in Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri ile Osmaniye merkeze bağlı Dereobası ve Kadirli ilçelerindeki orman yangınlarının ardından şimdi de Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“BU KONUDA HEPİMİZ TEK YÜREĞİZ”

“Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin” diye ekledi.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu orman yangını sabotaj
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