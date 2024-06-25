Özel asgari ücrete de emekli maaşına da zam istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında asgari ücrete zam yapılması ve en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündem ve ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Artırılan vergilere değinen Özel, vergilerin yine yoksul vatandaşların sırtına yük edildiğini, asgari ücrete zam yapılması ve en düşük emekli ücretinin asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini kaydetti.

Bununla beraber dün yapılan Mehmet Şimşek ve Yalçın Karatepe zirvesinde ise doğru dilin kullanıldığı ancak aynı dilin konuşulamadığını kaydetti. Diyarbakır Mardin arasında çıkan yangın hakkında da konuşan Özel, en kısa zamanda Diyarbakır’a gideceğini açıkladı.

HDP eski milletvekili Müslüm Doğan CHP'ye katıldı. Özgür Özel partisinin grup toplantısında Doğan'a CHP rozetini taktı.

Özel'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen yangınlar hakkında açıklama yapan Özel, “Geçtiğimiz hafta Diyarbakır ve Mardin'de 15 bin hektar alan yandı ve 15 vatandaşımızı kaybettik. Heyetimiz acılı ailelerin yanındaydı, taziyede bulundular. En kısa zamanda ben de taziye için gitmeyi planlıyorum”

“İÇİŞLERİ BAKANI DOĞRU SÖYLEMİYOR”

15 kişinin hayatını kaybettiği 15 bin hektarlık alanda meydana gelen yangının anız kaynaklı olmadığı ve İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın bu konu hakkında doğru söylemediğini kaydeden Özel, yangına elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ’ın ihmali olduğunu şu sözler ile aktardı:

“İçişleri Bakanlığı'nın doğru söylemediği, meselenin bir anız yangınından kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Raporlar DEDAŞ'ın yangına davetiye çıkardığını gösterdi. DEDAŞ bölgenin en çok şikayet edilen kurumudur. En çok Urfa'da şikayet ediliyor. Urfa'yı kavurucu sıcakta elektriksiz dolayısıyla susuz bırakıyor. Diyaliz, solunum cihazlarına bağlı insanların hayatı tehlike altında. Düşük yüksek voltaj nedeniyle aletler bozuluyor, tazminat talepleri kabul edilmiyor”

“TASARRUF DEDİKLERİ YÜZDE 1 DEĞİL”

Açıkladıkları tasarrufun tümünü yapsalar 100 milyar TL... Yani tasarruf tasarruf dedikleri yüzde 1 bile değil. Bir yandan emekçinin, memurun servisini kaldıralım, emekliye zam vermeyelim, asgari ücrete artış yapmayalım tasarrufa ihtiyaç var! Temsil ve ağırlama giderleri 1 ayda 350 milyon TL artmış. Haberleşme ve temsil ağırlama giderleri 500 milyon TL... Taşıt kiralama giderleri bir yıl öncesine göre yüzde 80 artmış. 1 ayın sonunda tasarruf yok, bütün hızla israf var