Özel, Erdoğan'ın açtığı ''cuntacı'' davasına Bahçeli ile yanıt verdi!

CHP lideri Özel, "cunta" ifadeleri için kendisi hakkında dava açan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a "Cuntacı demek suçsa Bahçeli'den alır parayı" ifadeleriyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Biz demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülke sandığını kaybederse çok şey kaybeder.

Cunta ve cuntacı lafı üzerine açılan davada bana ne ceza gelirse Sayın Bahçeli'ye rücu ettiririz. Erdoğan'a darbeci diyen ilk kişi Sayın Bahçeli'dir ben değilim. 2012 grup toplantısında Erdoğan'a cuntacı diyor, AK Parti yönetimine cunta yönetimi diyor. Ben aradan çekilirim, Sayın Bahçeli ile aralarında halletsinler. Cuntacı demek suçsa Devlet Bahçeli'den alırlar mahkemenin hükmettiği parayı.

Nasıl, Hulusi Akar'ın açtığı davada haklı çıktıysam beni çok zorlamasınlar, cuntacı olduğunu mahkeme yoluyla ispat edecek çok kanıtlar var.

Berkay parti meclisimize seçildi. Ben, Berkay'ı ve diğer arkadaşlarımıızı Erdoğan'ı bu kadar korkuttukları için tebrik ediyorum."