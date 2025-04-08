  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özel, Erdoğan'ın açtığı ''cuntacı'' davasına Bahçeli ile yanıt verdi!

Özel, Erdoğan'ın açtığı ''cuntacı'' davasına Bahçeli ile yanıt verdi!

Özel, Erdoğan'ın açtığı ''cuntacı'' davasına Bahçeli ile yanıt verdi!
Güncelleme:

CHP lideri Özel, "cunta" ifadeleri için kendisi hakkında dava açan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a "Cuntacı demek suçsa Bahçeli'den alır parayı" ifadeleriyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısında konuştu.

 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Biz demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülke sandığını kaybederse çok şey kaybeder. 

Cunta ve cuntacı lafı üzerine açılan davada bana ne ceza gelirse Sayın Bahçeli'ye rücu ettiririz. Erdoğan'a darbeci diyen ilk kişi Sayın Bahçeli'dir ben değilim. 2012 grup toplantısında Erdoğan'a cuntacı diyor, AK Parti yönetimine cunta yönetimi diyor. Ben aradan çekilirim, Sayın Bahçeli ile aralarında halletsinler. Cuntacı demek suçsa Devlet Bahçeli'den alırlar mahkemenin hükmettiği parayı.

Nasıl, Hulusi Akar'ın açtığı davada haklı çıktıysam beni çok zorlamasınlar, cuntacı olduğunu mahkeme yoluyla ispat edecek çok kanıtlar var. 

Berkay parti meclisimize seçildi. Ben, Berkay'ı ve diğer arkadaşlarımıızı Erdoğan'ı bu kadar korkuttukları için tebrik ediyorum."

text-ad
Etiketler CHP özgür özel Devlet Bahçeli cunta cuntacı recep tayyip erdoğan dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafik Kanunu değişiyor Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafik Kanunu değişiyor CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı ''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor ''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi
Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik