  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özel ''geliyorum'' dedi, Gürsel Tekin binayı terk etti!

Özel ''geliyorum'' dedi, Gürsel Tekin binayı terk etti

Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasından CHP Genel Başjkanı Özgür Özel gelmeden ayrıldı. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Tekin, "Tabii ki geleceğiz. Her zaman karşılaşabiliriz. Bir araya geliriz, bir sorun yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek için genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi.

Sabah saatlerinde binaya gelen kayyum Gürsel Tekin ise Özgür Özel gelmeden binadan ayrıldı.

Çıkarken arabasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Tekin, "Tabii ki geleceğiz. Her zaman karşılaşabiliriz. Bir araya geliriz, bir sorun yok" dedi.

CHP'nin MYK toplantısı saat 14.30'da başlayacak.

Özel, akşam ise Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne katılacak.

Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!''Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!''Politika

 

 

DHA

text-ad
Etiketler gürsel tekin CHP köşe kapmaca İstanbul İl Başkanlığı özgür özel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!'' Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!'' Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Sağlık Bakanı Memişoğlu hastane randevusu alamayan vatandaşlara ''tüyo'' verdi! Sağlık Bakanı Memişoğlu hastane randevusu alamayan vatandaşlara ''tüyo'' verdi! Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı! Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı! Müjdeyi bizzat Bakan verdi: ''Bu ay 17 bin personel alınacak!'' Müjdeyi bizzat Bakan verdi: ''Bu ay 17 bin personel alınacak!'' Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kayıt parası şikayetleri için çözüm önerisi bu oldu Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kayıt parası şikayetleri için çözüm önerisi bu oldu Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var! Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var! Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi! Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi!
Navigasyona güvenip sokağa daldı, başına gelenlere kimse inanamadı! Navigasyona güvenip sokağa daldı, başına gelenlere kimse inanamadı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Herkes altın, gümüş biriktirirken o öyle bir yatırım aracı buldu ki... Gören gözlerine inanamıyor! Herkes altın, gümüş biriktirirken o öyle bir yatırım aracı buldu ki... Gören gözlerine inanamıyor! Nuri Şahin yeniden Süper Lig'te; imza töreni tarihi belli oldu Nuri Şahin yeniden Süper Lig'te; imza töreni tarihi belli oldu 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka! Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka! Kendisiyle birlikte belediyeyi de AK Parti'ye geçiren Gürzel AK Parti rozetini taktı Kendisiyle birlikte belediyeyi de AK Parti'ye geçiren Gürzel AK Parti rozetini taktı Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti