Özel ''geliyorum'' dedi, Gürsel Tekin binayı terk etti

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasından CHP Genel Başjkanı Özgür Özel gelmeden ayrıldı. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Tekin, "Tabii ki geleceğiz. Her zaman karşılaşabiliriz. Bir araya geliriz, bir sorun yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek için genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Sabah saatlerinde binaya gelen kayyum Gürsel Tekin ise Özgür Özel gelmeden binadan ayrıldı. Çıkarken arabasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Tekin, "Tabii ki geleceğiz. Her zaman karşılaşabiliriz. Bir araya geliriz, bir sorun yok" dedi. CHP'nin MYK toplantısı saat 14.30'da başlayacak. Özel, akşam ise Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne katılacak. Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!''Politika DHA