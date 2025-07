Özel'den Erdoğan'a: ''Adamın tek korktuğu şey Ekrem İmamoğlu''

CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel, ''Ekrem İmamoğlu'nu tutmayıp da bıraksan ne olacak. Kaçma şüphesi değil. Hani kaçsa kurtulacak Tayyip Bey. Ekrem İmamoğlu'nun kaçma şüphesinden Tayyip Bey istifade eder. Ekrem İmamoğlu kaçsa Tayyip Bey lokma döktürecek sarayın bahçesinde. Adamın tek korktuğu şey Ekrem İmamoğlu.'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Resul Emre Şahan, Rıza Akpolat, Çağla Demir, Kadriye Kasapoğlu, Oya Tekin, Mustafa Akın ve Baki Aydöner'i ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, "Biraz önce cumhurbaşkanı adayımızı, İstanbullunun üç kez üst üste seçtiği, Ekrem İmamoğlu yönetsin diye yetki verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'ydı. Onu buraya aldıklarında yerine Zeydan Karalar seçildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Onu da aldılar. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız o görevi yapıyor. Zeydan Bey'le de görüştüm. Resul Emrah Şahan'la, Rıza Akpolat'la, Çağla Demir'le, Kadriye Kasapoğlu'yla, Oya Tekin'le, Mustafa Akın'la ve parti meclisi üyemiz Baki Aydöner'le ve önceki dönem genel başkan yardımcımız, dört dönem milletvekilimiz Aykut Erdoğdu'yla görüştük. Özgür Özel, "Her birisinin içeride niye tutulduklarına dair fikirleri ortak, inançları tam. Onlar burada birer siyasi tutsak saray rejiminin esiri olarak tutuluyorlar" dedi.

'ADANA'DAKİ SAVCILAR, ADALET DAĞITAMAYACAK MI'

Özel, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın bundan on bir yıl önce bir AK Partili belediye başkanından devraldığı Seyhan'da o belediye başkanı döneminde yapılmış bir sözleşmeye istinaden yaptığı ödemeler var ve bu ödemeleri alamıyorduk. Zeydan Başkan'la telefonla konuştuk. Bizi birine yönlendirdi. Para verdik. Sonra ödemeleri aldık. Verdiği paranın ispatı yok. Yaptığı görüşmelerin ispatı yok. Attığı iftiranın iftira dışında hiçbir hükmü yok. Ama bugün Zeydan Başkan mahkemeye sunulmak üzere hazırlanan resmi evrakı gösterdi. Evrak resmi olarak ve tane tane ispatlı ki 2017 de bu iş oldu diyorlar. Ama2015, 2016, 2017 o noktaya kadar ki bütün ödemeleri aynı periyotta ve aynı düzende almış hatta para vermeden ödeme aldığı yıl 50 almış, para verdikten sonra 33 almış, sözleşme bitince de bitmiş. Zeydan Karalar'ı burada tutuyorlar. Görüşmek istediğimizde izin almak zorunda değiliz. Çünkü örgüt üyesi değil. Örgüt, Zeydan Karalar'a sen bu işi yaptın dedikleri tarihten beş altı yıl sonra kurulmuş. Öyle bir örgüt. Sırf savcının görüp Tayyip Bey'i ikna ettiği o ahtapotun Adana kolu ahtapotun kafasından sekiz yıl önce doğmuş. Olacak iş mi? Koldan kafa çıkar mı? Ama bu iddiayla burada tutuluyor. Dosyanın derhal ayrılması Adana'ya gitmesi lazım" dedi.

'DÖRT AYDIR İDDİANAME BEKLİYORUZ'

Özgür Özel, "İzmir'deki arkadaşlarla sabah 05.30'da cezaevi ziyaretindeydim. Ben o arkadaşlarının da masumiyetine inanıyorum. Bu arkadaşlarımın da inanıyorum. Ama gidip İzmir'de her hafta bağırıp çağırmama gerek yok. Çünkü burada dört aydır iddianame bekliyoruz. Yok. 725 gündür tutuklu yatan arkadaşlarımız var. Diyor ki; 'tutuksuzluk esastır' diyor. Ekrem İmamoğlu'nu tutmayıp da bıraksan ne olacak. Kaçma şüphesi değil. Hani kaçsa kurtulacak Tayyip Bey. Ekrem İmamoğlu'nun kaçma şüphesinden Tayyip Bey istifade eder. Ekrem İmamoğlu kaçsa Tayyip Bey lokma döktürecek sarayın bahçesinde. Adamın tek korktuğu şey Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun tek korkuttuğu kişi Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu, herkesin yüzünde tebessüm. Tayyip Erdoğan'ın yüzünde kaygı ve öfke yaratıyor. Çünkü biliyor ki o gelirse o gidecek. O yüzden bir kez daha söylüyoruz. Buradaki savcılara söylüyorum. Eğer okuduğunuz okul aynıysa, ettiğiniz yemin aynıysa eğer siz de adalet dağıtmanın bir parçasıysanız İzmir gibi, Ankara gibi diğer şehirler gibi görevinizi akla, vicdana, hukuka uygun bir şekilde yapın. Tutuksuz yargılama yapın. Bir an önce iddianame yazın. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Açıklıkla ifade ediyorum. Bir an önce, bir an önce normale dönülmelidir. Tutuksuz yargılama ve şeffaf bir şekilde yargılama yapılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir suçum ve hiçbir suçlunun arkasında durmaz. Ama masum arkadaşlarına iftira atan arkadaşlarına yapılan zulme asla ve asla sessiz kalmaz" şeklinde konuştu.

'BÜTÜN HERKESİN TUTUKSUZ YARGILANMASI ÇOK ÖNEMLİ'

CHP Genel Başkanı Özel, "Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas bu çok önemli. Ama komisyona girmeye, böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez. Sadece Ekrem Bey üzerinden. Çünkü Ekrem Bey'in de bizim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu sorunun çözümüne nereden baktığınız belli. Ancak şunu ben söylüyorum. Bu komisyon fikri bize ait. Bu komisyon, Türkiye'deki Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde bir bütün olarak ele alıp çözmelidir. Bütün verilerle bir çıktı. Bütün sorunları demokratikleşerek çözmelidir. Birileri bu bilgisayarı kioska kısıtlı aygıtla. Hani bankaya gidiyor ya tek bir iş yapıyor. O işi tanımlamış yaptıracaksa biz öyle kimsenin emir eri değiliz. Bu komisyonun demokratikleşme gibi bir gündeminin olması lazım. Ve bunun için biz en yüksek katkıyı vermeye hazırız" dedi.

'EUROFİGHTER, TÜRKİYE'NİN MİLLİ MESELESİ, ULUSAL MESELESİ'

Özgür Özel, "Vakit olsa, imkan olsa o fuarı da gezmek istiyorum. Türkiye'nin savunma sanayi meselesinde de çok çalışmalarımız var. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan olduğum kurultaydan sonraki oluşan ilk MYK'sında bir gölge Milli Savunma Bakanımız vardı emekli Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu. İlk sorunuz doğru. Böyle bir gündemin vardı. Almanya'ya gittik. Almanya'nın yeni savunma bakanıyla da konuştuk. Ayrıca Almanya'nın şansölye yardımcısı SPD'nin genel başkanı Lus King ile de bu konuyu konuştum. Hem de daha önce de bunu konuştuğumu kimler biliyor? Erdoğan biliyor. Sayın Erdoğan'a demiştim ki eurofighter meselesi dahil bizim bilgi almamız ve Avrupa'da bunu savunmamız lazım Sonra Sayın Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanı'ndan bu konuda gerekli bilgileri, bakanlıktan gerekli bilgileri almış. Milli Savunma Bakanı'yla yaptığı görüşmeyi de söylemişti. Ben de daha önce daha bu projede istediği F35'ten çıkarıldık, Eurofighter'lar önemli istiyoruz diye konuşuyorduk. Ama Almanya'nın 19 Mart meselesinden sonra dondurma kararı olmuştu. Ben gittim desteğiniz kıymetli dedim. Ben 19 Mart'tan sonra demokratik zeminde bize destek vermeniz önemli ama Eurofighter Türkiye'nin milli meselesi ulusal meselesi.

Eurofighter meselesini bize verdiğiniz siyasi desteğin sonunda bir şart olarak koyup da bunu size vermiyoruz demeyin. Türkiye'nin güvenlik meselesi her şeyden önemli. Hepimiz açısından bu önemli diye söylemiştim. Muhataplarınız da buna böyle bakmamıza biraz da şaşırarak not aldılar. Peki dediler. Onlar tabii sanıyorlar ki 'Türkiye'ye sakın eurofighter vermeyin' diyeceğiz. Biz o değiliz" dedi. (DHA)

