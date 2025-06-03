Özel'den Erdoğan'a istifa çağrısı! Özel'in gerekçesi olay olacak!

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde yaptığı "muhalefet DEM'leniyor, Selahattin Demirtaş'ı da Abdullah Öcalan'ı da serbest bırakacaklar" açıklamalarını hatırlatarak, Erdoğan'ı istifaya çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Kurban bayramına ilişkin mesajlar veren Özel, "Ekonomik şartlar, toplumun en kırılgan kesimlerini en ağır şekilde etkiliyor. Rakamlara, iktidarın öncesine ve sonrasına baktık. 2002'de bir kurbanlık koç 150 TL, bugün geldiğimiz noktada geçen sene koç 15 bin TL, asgari ücret 17 bin TL'ydi. Bugün ise asgari ücret 22 bin, kurbanlık koç 25 bin TL oldu" dedi.

Özel, kurban bayramı için emeklilere verilen 4 bin TL'lik ikramiyenin meblağ olarak düşük olmasını eleştirdi ve 2018'de bin TL'lik ikramiye ile bir koç alınabilindiğini, bugün ise ancak 4 kilo et alınabildiğini söyledi.

Asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"TÜİK, 22 bin 104 liralık ücretin verildiği gündeki satın alım gücüne göre 3 bin geriledi. Emekli maaşından 2 bin 200 lira kayıp. Asgari ücrete ara zam için işçi sendikaları ve konfederasyonlarıyla görüştük. Asgari ücrete mutlaka enflasyon ayarlaması yapılması gerekli. Mehmet Şimşek geldiğinde enflasyon yüzde 38, şu an 35. Geçen sene hiç ara zam yapmadılar. Şimdi 22 bin yaptılar, yine ara zam yapmak istemiyorlar. Bu düpedüz asgari ücretlinin emeğini sömürmektir."

19 Mart'ta İBB'ye düzenlenen ve Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ekonomiye olumsuz etkilerine değinen Özel, bu operasyondan önce de göstergelerin kötüye gittiğini söyledi. Nisan ayında geniş tabanlı işsizlikteki artıştan bahseden Özel, "İş arayıp bulamayanlar, artık iş aramayı bırakmışlar. Üç kişiden biri işsiz memlekete" diye konuştu.

Erdoğan'ı 'sokağa, pazara, halkın arasına çıkmaya' davet eden Özel, "Millet, ona verdiğin sözleri tutmanı bekliyor. Ona göre oy veriyor. Asgari ücrete, emekliye zam vermeden, işsizin sorununu çözeden o koltukta oturamazsın. Sen oy alamayıp seçim kaybettiğinde seçilmişlere darbe yapmaya, belediyeleri ele geçirmeye gelmedin. Bugün terör örgütünün başıyla müzakereyi konuşuyorsak, 'yapmayacağım' dediğini yapıyorsan meşru değilsin. O koltukta bir gün bile oturamazsın. Bunu diyerek oy almadın" ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik devam eden operasyonları eleştiren CHP lideri, şunları söyledi:

"Biz bu itibarsızlaştırma operasyonlarını daha önce gördük. 27 Mayıs'tan sonra rahmetli Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in yaşadıklarını hatırlayın. 23 sene önce 'erdemliler hareketi' diye geleceksin. 23 sene sonra tek suçu rekor oyla seçilmek, seni eleştirmek olan insanları itibarsızlaştırıp içeri atacaksın. Size ant olsun, nasıl Celal Bayar'ı kendini asmaya kalkacak kadar rencide ettilerse, bugün de aynıları yaşanıyor. Nasıl ki millet Süleyman Demirel'i 7 sene iktidar yaptılarsa bugünkü mağdurlar yarının iktidarıdır. Ant olsun ki iktidar olacağız."

Daha önce planlanan ancak rafa kaldırılan siyasi ahlâk ve siyasi etik yasasını onaylamaya hazır olduklarını belirten Özel, iktidara "Biz onaylarız ama siz var mısınız?" diye sordu.

Esenler Belediyesi, 2024 yılı bütçesinde öngörülen bağış tutarı 80 ancak gerçeklşeşen 184 milyon tl. Denetim komisyondaki CHP'li üye dökümanı görmek istiyor ancak "Gizlidir" denilerek belge paylaşılmıyor. Çekmeköy Belediyesi'nde seçimlerdeki belediye başkan adayımız yüzde 50 ile seçiliyor. Biz de önceki dönemlere bakıyoruz. Çekmeköy'de bulduk, biri hariç iktiidarkdai bütün belediyelerde olduğunu öğprendik.

7 Şubat 2024, Cumhurbaşkanlğı Strateji ve bütçe başkanlığıt arafından Çekmeköy Blediyesi'ne yapıln45 milyonluk bağış teklifi kabul edildi. İstanbul'un bütün Ak Partili belediyelerinde cumhurbaşkanlığından 45'er milyon TL bağış yapmışlar. CHP'li hiçbir belediyeye yok, bir de MHP'li Silivri Belediyesi'ne yok. AK Partili bütün belediyelere yollanmış bu para.

Bizim arkadaşlara kelepçe gönderiyorlar yardım aldıkları gerekçesiyle. Kendilerine devletten 45 milyon TL. CHP'lilerin vergileriyle toplanan parayı AK Partili belediyelere gönderiyorlar. Bunların da tamamı seçim kampanyasında harcanmış. Kağıthane Belediyesi torba ihale icat etmiş. 183 kalem mal ve hizmet tek torbada, kısmî teklif veremez. 183'ünü birden tek firma veriyor. Aynı anda araç kiralama, güreş müsabakası, almanak basma, sucuk festivali yapan şirket arıyorlar. İhaleyi AK Partili Milletvekili Mustafa Baş'ın damadı Fatih Bolcan'ın şirketi almış. Zeytinburnu'ndan 29 ihale, Fatih'ten 20 ihalede 43 milyon, Kağthane'den 14 ihale almış.

Ankara'da yaşananlardan da bahseden Özel, "Ankara'da önceki dönem yolsuzluklar ait 94 dosya. Çayyolu'nda emsalleri çok düşükken uydurma bir gerekçeyle 150 daire çıkacak yere 750 daire çıkılmış. Fazladan 600 adet lüks daire yapılmış. Bunların hepis çıkarıldı, savcılığa giderken Süleyman Soylu koştu elimizden aldı. O gün bugündür sayfasını açan yok" dedi.