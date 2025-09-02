''Özgür Özel bu akşam istifa ederse sürpriz olmaz''

  1. Anasayfa
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası gözler CHP MYK toplantısına çevrildi. AK Partili Savcı Sayan ise CHP lideri Özgür Özel'in istifa edebileceğini öne sürdü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kalmasıyla ilgili İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davada, mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verildi.

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak görevlendirildi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplandı.

AK PARTİLİ SAYAN: "ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA EDEBİLİR"

Gözler toplantıdan çıkacak karara çevrilirken, AK Partili Savcı Sayan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda CHP lideri Özel'in istifa edebileceğini öne sürdü.

Sayan, "CHP’de yoğurtla reçel karıştırılmış; ayırabilene aşk olsun. Özgür Özel bu akşam, partiyi 15 Eylül’e bırakmadan kongreye götürmek için istifa ederse sürpriz olmaz. Amaç, Kılıçdaroğlu–Gürsel Tekin ittifakını bozmak. Özgür Özel bunu mutlaka deneyecektir" dedi.

 

