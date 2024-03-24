Özgür Özel'den İzmir çıkışı: ''Kayyum atamaya çalışıyor''

AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak, ''Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor'' dedi.

Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen Foça Halk Buluşması'na katıldı. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Özel, CHP Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı'ya destek istedi. Sahneye önceki dönem partisinin Foça belediye başkanları Fatih Gürbüz ve Gökhan Demirağ'ı da davet eden Özel, tüm partililerin Fıçı'nın yanında olduklarını kaydetti. CHP'nin cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'de 6 kadın belediye başkanı olduğunu hatırlatan Özel, "Bu dönem 9 cumhuriyet kadınının her birini seçilecek yerlerden aday gösterdik. Foça'nın ilk kadın belediye başkanını sizlere emanet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, kendi ikinci yüzyılına girdi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz, sonucuna çok üzüldüğümüz birinci yüzyılın son seçimini kaybettik. Ama bizim görevimiz; yılmamak, tükenmemek ve vazgeçmemek. İkinci yüzyıla partimiz büyük bir değişimle girdi. Bu yerel seçimden çıkacak sonuç, geneldeki iktidarı dengeleyen, yoksullara, emeklilere, emekçilere, esnafa sahip çıkacak bir iktidar için. İktidara Atatürk'ün partisini yeniden getirecek kadrolara ve partiye güç vermek sizlerin elindedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belediye başkanlarımıza eskisiyle, yenisiyle bugünkü adayla geleceğin yöneticileri ile birlikte bütün olarak mücadele ediyoruz. Önceki dönem görev yapan herkese en üst düzeyde vefamızı gösteriyoruz" dedi.

'İZMİR'DE 12 TANE 40 YAŞ ALTI ADAYIMIZ VAR'

İzmir'in Karşıyaka, Karabağlar ve Konak gibi en büyük 4 ilçesinden 3'ünde ve seçilecek yerden 9 kadın aday gösterdiklerini ifade eden Özel, gençlere de öncelik verdiklerini belirterek, "İzmir'de 12 tane 40 yaş altı adayımız var. Özgür Özel CHP'de genel başkan oldukça 'Değişim, dönüşüm, gençleşme, kadınlara eşit temsil' diyen bir partide gelecek sefer İzmir'de 15 erkek aday varsa; 15 tane de kadın aday olacak. Başka yolu yok. Adayların yarısı 40 yaş altıysa, yarısı 40 yaş üstü olacak. Tecrübeyle deneyimi, gençliğin enerjisiyle, erkeklerin gücünü, enerjilerini ve ısrarını kadınların zekası ve çözüm odaklı olmalarıyla birleştireceğiz. Türkiye'de bıyıklı, yaşlı erkek partilerden her yaştan gençlerimizle ve yarı yarıya kadınların söz sahibi olduğu bir partiyle ayrışacağız. Bu, İzmir'den başladı" diye konuştu.

'İZMİR'E KAYYUM ATAMAYA ÇALIŞIYOR'

Konuşmasında gençlere seslenen Özel, şöyle devam etti:

"Yaşam biçimine müdahale eden, kimin ne giyeceğine ne içeceğine karışan ama şimdi İzmir'de rozeti çıkararak bıyığı incelterek, ampulü basmayarak, genel başkanlarının fotoğraflarını asmayarak yarışa girişenler var. İzmir'in tüm gençlerinin dikkatini bu tehlikeye çekmek istiyorum. Geçmişte alkol yasağı görüşülürken, 'Hiç satılmasa ne olur?' diyen aday gelmiş; şimdi içkili mekanları geziyor. Bunların ne yapacaklarını, söylediklerine göre değil; başka illerde ne yaptıklarına göre değerlendirin. Hele hele bu adayı buraya yollayan Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Eskiden Boğaziçi'nde 6 rektör adayı dizilirdi. 3'ü cumhurbaşkanına YÖK tarafından yollanırdı. İstediğini atardı. O yollanan 3'e bir tane bile AK Partili giremediği için OHAL sırasında kanunu değiştirdi. Döndü, rektör atama yetkisini kendine aldı. Vali, genel müdür atar gibi rektör atıyor. Atadığı rektör, Boğaziçi'nde neler yaptı; gördünüz. Öğrenciler tepki gösterdi diye hepsini içeri attı, 4 tanesini aylarca kaldı. Boğaziçi'ndeki öğrenci kulüplerini kapattılar. Konserleri yasakladılar. Öğrencilerin ne yiyip ne içtiğine karıştılar. Eski öğretim görevlilerini kampüse sokmuyorlar. Dünyanın en özgür üniversitelerinden birini açık hava cezaevine çevirdiler. Sıralamada hızla geriye gitti. Türkiye'nin göz bebeğinin canına okudular. Boğaziçi'ndeki rektörü kim atıyorsa, Hamza Dağ'ı da o atadı. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor. İzmir buna geçit vermeyecek. 20 yıldır Konya'da, Kayseri'de bir tane alkol ruhsatı vermemiş adam övünüyor. O şehirlerde bir yabancı turistin bir kadeh şarap içeceği mekan kalmadı ama İzmir'e gelince koyuyor efkarlı bir müzik; meyhaneleri geziyor. Kimse İzmir'in ve İzmirlinin aklıyla alay etmeye kalkmasın."

'EMEKLİLİKTE KADEME İSTEYENLER BİR KARŞILIK ALAMIYOR'

Öğretmenlere ve emeklilere de seslenen Özel, "Tayyip Bey geldiğinde atanmayan 80 bin öğretmen vardı, Ecevit'e bağırıp duruyordu. 'Bu sorunu 1 yıl içinde bitireceğim' diyordu. 20 yıl sonunda 1 milyonun üzerinde atanmayan öğretmen var. Hayatı algı olduğu için 'atanamayan' öğretmen diyor. Öğretmenin bir kusuru var da o yüzden atanamamış gibi. Geçen seçim öncesi söz verdi, mülakatı kaldıracaktı. Çünkü mülakat demek partizanlık, insan ayırmak demek. Şimdi 'Mülakatsız olmaz' diyorlar. Öğretmenler, 80 bin mülakatsız atama istiyor. 'Sözünü tut' diyorlar ama cevap alamıyorlar. Çıraklık ve staj mağdurları mesleğe başladıkları tarih sayılmadığı için sigortaları yatmış olmasına rağmen emekli olamıyor. EYT kanunu çıktığında 1 ay geç işe başlamış olanlar, 18 yıl fazla çalışacak. Emeklilikte kademe isteyenler bir karşılık alamıyor." Özel, Foça Spor'a destek olunacağını da belirtip, partisinin adayı Fıçı'ya "Foça Spor'a destek verelim, bir kadın futbol takımı da kuralım. Foça Spor'u amatör ligden kurtaralım. Gençler, kadınlar ne istiyorsa, Foça ne istiyorsa; sen onların yanında dur. CHP olarak arkandayız" dedi.

'TERTEMİZ DAHA YEŞİL BİR FOÇA İSTİYORUZ'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da Foça'nın potansiyeline katkı koymak istediklerini söyleyip, "Foça doğasını, kıyılarını korumamız gereken bir yer. Turizm, tarım açısından korumamız gereken bir yer. Önce tertemiz daha yeşil bir Foça istiyoruz. Enerjisini temiz enerji yöntemleriyle üreten bir Foça istiyoruz. Kıyı balıkçılığı yapanlara destek olalım. Foça'ya dışardan gelen herkes burada pırıl pırıl bir Foça görsün. Bunun için çalışacağız. Foça'da yaşayanların kentin kültürüne verdiği önemi gözeteceğiz. Yıllardır CHP'nin insanlarımıza sunduğu sosyal belediyecilik hizmetini geliştirerek sürdüreceğiz. Emekli kart üzerinden vereceğimiz sosyal destekleri açıkladık" diye konuştu.

DHA