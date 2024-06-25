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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu-Mansur Yavaş görüşmesi sonrası ilk açıklama

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu-Mansur Yavaş görüşmesi sonrası ilk açıklama
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir araya gelmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya geleceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesinin ardından görüşmeyi parti içi normalleşmeye dair kıymetli, önemli ve desteklediği adımlar olarak nitelendirdi.

"NORMALLEŞMEYE İHTİYACIMIZIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Özgür Özel, söz konusu görüşmenin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Memnuniyetimi ilettim. Ekrem Bey'in de açıklamasını takip ettim. Önümüzdeki günlerde olacak bir yemek. Bu çok iyidir. Yemekler yenmiyorsa, önceki genel başkanla birlikte büyükşehir belediye başkanlığı yapmış arkadaşlar yemek yemiyorlarsa, sohbet etmiyorlarsa bunun haber değeri vardır. Yemeğin haber değeri olması demek ki bu konularda bizim de normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor."

BAHÇELİ SORUSU

Bir basın mensubunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı konuşmada, "CHP'nin normalleşmesi PKK'nin normalleşmesidir" ifadesini anımsatması üzerine Özgür Özel, "Ben onları değerlendirmek üzere iken sayın Bahçeli'nin çıkışta biraz istirahat etme ihtiyacı duyduğunu öğrendim, endişelendim. Sağlık durumu hakkında bilgi aldım. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettim. Şimdi de o gündeme dönmeye gerek yok" dedi.

Özel, AKP'li Hamza Dağ'ın asgari ücret ile ilgili çalışma olmadığına dair sözlerine ilişkin ise, "Biz de zaten bundan endişe ediyoruz. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Asgari ücret TÜİK'in enflasyonlarına göre bile verildiği günden itibaren yüzde 25 aşındı. Gerçek gıda enflasyonu yüzde 40-45 aşınmış durumda. Bu noktadan sonra öyle bir çalışmamız yok demek, vicdansızlığın bir göstergesidir. Bu asgari ücretle Hamza Bey bir ay geçinsin ondan sonra gelsin böyle değerlendirmeler yapsın" şeklinde konuştu.

Etiketler kılıçdaroğlu mansur yavaş ekrem imamoğlu özgür özel
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