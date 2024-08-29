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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu resti: ''Cesedimi çiğnemeniz lazım''

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu resti: ''Cesedimi çiğnemeniz lazım''
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak talebiyle dava açılmasına ilişkin, ''Bir önceki genel başkanı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba K.'yi Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.

İzmir programı kapsamında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geçen Özel, Dilruba K.'yi ziyaretinin ardından kampüs önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, K.'nin gördüğü muameleyi hak etmediğini, tutuklanmasının hukuksuzluk olduğunu savundu.

Herkesin şiddeti çağırmamak şartıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı olduğunu, bunun anayasayla güvence altına alındığını belirten Özel, K.'nin ne söylediğinin farkında olduğunu ifade etti.

Özel, şöyle konuştu:

"Özgürlüğüne kavuştuğunda kendi ağzından verdiği röportajda ne kastettiğini, etmediğini, gerçek düşüncelerini paylaşacak. Bu vakitten sonra içeride geçirdiği her dakika hukuksuzluk, biz 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz, kendisi de ediyor. 9 Eylül günü kendisini partimizin 101. kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. Şevval Sam olacak ve onu canlı dinlemeyi çok istediğini söyledi. 9 Eylül için randevulaştık. Ümit ediyoruz bu isteğini boşa çıkaracak bir durumla karşı karşıya kalmayız. Hukukçular, hatta hukukçu olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de 'tutuksuz yargılanması gerekiyor' şeklinde bir değerlendirme yapmıştı."

Başörtüsü nedeniyle talep ettiği görevi alamayan Dilara Çiçek ile de görüştüğünü söyleyen Özel, K.'nu davet ettiği gibi Dilara'yı da 9 Eylül'de davet ettiğini belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"CHP, ülkenin kurucu partisidir. Ülkedeki herkesin haklarını hep birlikte savunabilecek bir partidir. Ümit ediyorum 101. kuruluş yıl dönümümüzde davetliler içinde geçmişte pek çok mağduriyet yaşayan toplumun tüm kesimleri, Soma'daki mağdurlardan tren kazasındaki mağdurlarına, Diyarbakır annelerinden Cumartesi annelerine kadar 101. yılda çok sayıda davetlimiz olacak. Bu davetlilerin yanında Dilara ve Dilruba'yı görmek istiyoruz. Türkiye'nin bu suni gündemlerden çıkması lazım. 33 yaşındaki bir genç kadını mikrofona söylediği sözlerden dolayı kınayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama haksız tutuksuz yere hapsedemezsiniz."

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava

Özel, dün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3,5 yıl hapis ve siyasetten men cezası talebiyle iddianame hazırlandığını öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusu, MHP'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, gündemden, milletin gözünden, gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, kendi evlatlarının kanını Ankara'da sokak ortasında bırakmış olmanın kusurunu, ayıbını örtmek için yaptıkları ve atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşorları tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden ortaya koydukları bir kurgudur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Bir önceki genel başkanı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. CHP'nin hangi genel başkanını korkuttunuz da bir önceki genel başkanını sindireceksiniz."

Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak şokuKemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak şokuPolitika

 

AA

Etiketler özgür özel CHP kemal kılıçdaroğlu
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