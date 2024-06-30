Özgür Özel'in zamlı asgari ücret talebi belli oldu

CHP'nin ekonomik krizde geçim savaşı veren vatandaşlar için düzenlediği "Geçinemiyoruz" mitinginde CHP'nin zamlı asgari ücret talebi belli oldu.

Vatandaşların asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam beklentisini siyasetteki normalleşme süreci kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan birebir görüşmelerde gündeme getiren ancak iktidardan olumlu bir karşılık alamayan CHP Kocaeli Gebze'de 'Geçinemiyoruz Mitingi' düzenledi.

Binlerce vatandaşın akın ettiği mitingde öğrenciler adına konuşan Yusuf Avşar, liseden iki hafta önce mezun olduğunu belirterek, babasının emekli olması gereken yaşta eğitimi için çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Avşar, "Evet çalışıyoruz çünkü geçinemiyoruz. Yıllardır parasız eğitim talebinde bulunuyoruz. Bir kitabı nasıl alırız diye düşünmek yerine ne yer ne içeriz diye düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılması gerektiğini belirterek, "25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasında gelir adaletsizliği ve emekli aylıklarındaki dengesizliklere değindi.

Özel, "Bir yılda işsiz kişi sayısı 1 milyon 200 bin kişi arttı. Resmi işsizlerin yüzde 90'ı işsizlik sigortasından yararlanamıyor" diye konuştu.

Özel, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına ilişkin ise "Gri liste dediğin Burkina Faso'dur, Suriye'dir... Kara para cennetinin olduğu ülkelerdir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel zamlı asgari ücret teklifini açıkladı

Mitingde konuşan Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sesinizi yükselttiniz, hoş geldiniz. Yoksulluğa alışmayı kabul etmeyenler burada. Burada kim varsa tek bir dertleri var: Geçinememek. Hakkımızı almadan durmayacağız. Enflasyon eziyor, zam gelmiyor. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu düzen büyük bir yoksulluk, büyük bir açlık getirmiştir.

Sokaklar, meydanlar bizimdir. Güvencesizliğe alışın diyorlar, alışmayacağız. Refah payını almak emekçinin hakkıdır. Yok öyle işine gelince sabır, işine gelince direnç istemek. Söz veriyorum, emekli maaşı 1 asgari ücret olana kadar durmayacağız. Kademeyi de, stajı da konuşacağız... Hep beraber başaracağız. Herkesin derdini dile getirmeden buradan ayrılmayacağız. Türkiye işçi sınıfı hakkını size bırakmayacak. Çiftçilerin de yanındayız. Doyurmak için önce doymak gerek.

Adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Maaşlar hesaplama yüzünden ay ortasında erimeye başlıyor.

AK Parti'ye gri listesi tepkisi

Gri listeden çıktığımızı ilan ettiler. Sanki gri liste Ecevit'ten, Özal'dan, Demirel'den kalmış gibi anlatıyorlar. Bugün güç bela gri listeden çıkılınca bunu başarı gibi anlatıyorlar. Gri liste dediğin Burkina Faso'dur, Suriye'dir... Kara para cennetinin olduğu ülkelerdir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun.

Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4 bin lira kaybetti, bugünkü 17 bin lira o günkü 13 bin lira. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz. En az enflasyon kadar artış istiyoruz. 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz.

Emekliye bir asgari ücret alana kadar mücadeleye söz mü, yandaşa değil esnafa can suyu verilene kadar mücadeleye söz mü?

Parayı nerede bulacaksın? Biz gittik anlattık, gösterdik. Dedik ki vergide adalet istiyoruz.

"Geçim olmazsa seçim olur"

Biri çıkmış '4 yıl seçimsiz bir dönem', biri çıkmış 'Erken seçim istemek hainliktir' diyor. Bu meydandan şu sesi duyun, 'Geçinemiyoruz.' Size uyarım şudur: Geçim olmazsa seçim olur!

Meydanda Özel'in konuşması sırasında 'Hükümet istifa, vergide adalet ve geçinemiyoruz' sloganları atıldı.