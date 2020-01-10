Polimetre son seçim anketini açıkladı: "AK Parti yok olacaktır"

Polimetre’nin kurucusu Mehmet Günal Ölçer, MHP’nin bugün seçim olsa barajı geçemeyeceğini söyledi. İYİ Parti, HDP ve CHP’nin oylarında yükselme olduğunu belirten Ölçer, “AK Parti’nin oyları ise her geçen gün eriyor. Üç partinin (Davutoğlu, Babacan ve Serdaroğlu) oy oranı 10.7. Hiçbir partinin adayı birinci turda tek başına yüzde 50’yi bulamıyor. Erdoğan tekrar aday olamaz diyoruz çünkü iki defa Cumhurbaşkanlığı yapmıştır” dedi.

Polimetre’nin kurucusu Mehmet Günal Ölçer, Tarafsız Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

KANAL İSTANBUL

Ölçer, Kanal İstanbul konusunda, “Diyoruz ki temel atacaklardır ve o temel atma hiçbir zaman bitmeyecektir ama zaten AK Parti iktidarının ömrünün de o kadar uzun olmayacağını düşünüyoruz. Kanal İstanbul’a böyle bakıyoruz” yorumunu yaptı.

“AK Parti’NİN TÜRKİYE’DE İKTİDARINI SÜRDÜRME ŞANSI YOK”

Ölçer yaptıkları araştırmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz sayılar da şunu görüyoruz, artık AK Parti’nin Türkiye’de iktidarını sürdürme şansı yok. Olağanüstü şartların gerçekleşmemesi halinde AK Parti iktidarı sürmeyecektir ve ilk demokratik seçimden sonra genel seçimden sonra AK Parti yok olacaktır, bitecektir diyoruz.”

“MEVCUT SEÇİM SİSTEMİYLE İLK SEÇİME GİDİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ”

“İlk seçime nasıl gideceğimiz konusu çok önemli. Mevcut seçim sistemiyle ilk seçime gidileceğini düşünmüyoruz. Yapacakları şey seçim sistemini değiştirmektir. Hangi seçim sistemine gidebilirler, dar bölgeye dönebilirler, çünkü dar bölgede YSK’nın seçim bölgelerini belirlemesine bağlı olarak yüzde 35, yüzde 40 oy almanıza rağmen yüzde 60 milletvekili kazanmanız mümkün olabilir. Ama şu anda Türkiye’nin seçim sistemine baktığımız zaman bir başka şeyi daha görüyoruz parlamentoda yüzde 60’a ulaşsanız bile eğer başkanlık seçimi içinde kalacak olursa yüzde 40’la belki yüzde 60 milletvekili kazanacaksınız ama ne yapamayacaksınız başkanlık seçimini kazanamayacaksınız. Diyoruz ki bu sistemden AK Parti vazgeçecektir diyoruz, başkanlık seçiminden vazgeçecektir diyoruz.”

“HİÇBİR PARTİNİN ADAYI BİRİNCİ TURDA TEK BAŞINA YÜZDE 50’Yİ BULAMIYOR”

“Hiçbir partinin adayı birinci turda tek başına yüzde 50’yi bulamıyor, bu net gözüküyor ve seçimin ne zaman yapılacağına bağlı olaraktan yani bugün yapılacak seçimde alınacak sonuçla altı ay sonra bir sene sonra yapılacak seçimdeki sonuçlar farklı ve her geçen gün AK Parti adayının o gün her kim olursa aleyhine işlediğini görüyoruz.”

“ERDOĞAN TEKRAR ADAY OLAMAZ DİYORUZ”

“Hatta başka bir şey daha söylüyoruz, biz diyoruz ki Erdoğan tekrar aday olamaz diyoruz, çünkü iki defa Cumhurbaşkanlığı yapmıştır, Anayasa’da çok açık bir şekilde diyor ki iki defa cumhurbaşkanı yapan tekrar aday olamaz, diyor. Olabilmesinin bir tek yolu var parlamentodan erken seçim kararı çıkarsa bir istisnası var bunun.

AK Partili olup da şu anda ‘kararsız’ gibi gözüken seçmenin gideceği yer belli, yeni partilerden bir tanesi. CHP’li olup da bugün ‘kararsız’ olan bunu söyleyen veya söyleyemeyen seçmenin gideceği yer belli, o da yeni kurulan partilere gidecek, üç tane parti görüyoruz Davutoğlu’nun partisi, Babacan’ın partisi, Rıfat Serdaroğlu’nun partisi.

Bizim çalışmamızdaki bir eksiklik biz çalışmalarımızı hep sayısal veriye dayandırdığımız için ve bu üç partinin önceki bir verisi olmadığı için elimizde biz bu üçünü ayıramıyoruz birbirinden. Yeni partiler adı altında biz bu partileri bir görüyoruz.”

“MHP’DEN GİDEN OYLARIN AZ BİR KISMI İYİ PARTİ’YE ÇOĞU YENİ PARTİLERE GİDECEK”

“MHP’den giden oyların az bir kısmı İYİ Parti’ye gidebilir, ama çoğu yeni partilere gidecek. HDP’de bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ama onun gideni de yeni partilere gidecek. Kimi yerde Davutoğlu’na gidecektir, kimi yerde Babacan’a gidecektir. Serdaroğlu ne yapar bilemiyorum ama başarılı olmasını bekliyorum.

Üç partinin oy oranını biz yüzde 10 olarak bundan bir ay önce görüyorduk ve şu andaki çalışmalarımızda da 10.7 olarak görüyoruz hatta.”

YENİ PARTİLER NE YAPACAK?

“Son tahlilde bunlar bir araya geleceklerdir. Bunu da öngörüyoruz, bir şekilde Davutoğlu ve Babacan’ı ‘çıkın partinizi kurun’ noktasına getiren irade ‘ayrı gitmenizin sizin için bir faydası yoktur birleşin’ noktasına da getirecektir, dolayısıyla birlikte gireceklerini düşünüyoruz.”

“MHP BUGÜN SEÇİM OLSA BARAJI GEÇEMEMEKTEDİR”

“MHP bugün seçim olsa barajı geçememektedir. İYİ Parti’nin oylarında yükselme var. HDP’nin oylarında yükselme var. CHP’nin oylarında yükselme var, çünkü belediye başkanlarının avansları sürüyor ama giderek onun düşeceğini öngörüyoruz.

AK Parti’nin oyları her geçen gün eriyor. Cumhur İttifakının oyları her geçen gün eksiliyor.”