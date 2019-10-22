Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Oleg Siromolotov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekâtı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi. Siromolotov'un açıklamalarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de görüştüğü sırada yapılması dikkati çekti.

Reuters'ın Interfax'tan aktardığına göre Siromolotov, "sadece Rusya ve İran ordularının Suriye'de olma hakkı olduğunu" ifade etti.

Siromolotov ayrıca Putin-Erdoğan zirvesinde kuzeydoğu Suriye'de bulunan petrol yataklarını kimin kontrol edeceğin açıklık getirilmesini istediğini dile getirdi.

Kremlin: Türk güçlerinin Suriye'de kalmasına Moskova değil, Şam karar verir

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da zirveden birkaç saat önce yaptığı açıklamada, "Türk güçlerinin Suriye’de kalmasına sadece bu ülkenin meşru hükümetinin izin verebileceğini, bunu Rusya’nın yapamayacağını" söyledi. Peskov ayrıca bugün Soçi'de gerçekleştirilecek zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e Ankara'nın Suriye'nin kuzeyi ile ilgili planları hakkında daha çok bilgi sunacağını umut ettiklerini ifade etti.