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Saadet olmadı ama... Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor

Saadet olmadı ama... Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerine 3 partili olarak seçmen karşısına çıkacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifakın yeni partisi için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte kulislerde Cumhur İttifakı'na katılması bekleneno 3'üncü parti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'ni ittifaka dahil etmek için Oğuzhan Asiltürk ile görüşmüş ancak Asiltürk'ün vefatıyla birlikte süreç kapanmıştı.

 AK Parti'nin yeni hedefinin Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi olduğu belirtildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Milliyet'te yer alan habere göre, AK Parti kulislerinde Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasının gündemde olduğu konuşuluyor.

Etiketler saadet partisi ak parti mhp refah partisi ittifak cumhur ittifakı
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