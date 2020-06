Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan iktidara sert eleştiri

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar gazetesinin Youtube kanalında yayınlanan 'Liderlerle Ekonomi' programının üçüncü konuğu oldu.

Karamollaoğlu, gazeteciler Taha Akyol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci'nin ekonomiyle ilgili sorularını cevaplayıp, ekonomiye yönelik çözüm reçetesini anlattı. Karamollaoğlu, ihalelerle ilgili 'bağış' fetvalarına yönelik sert eleştiriler yöneltti ve "Rüşveti kural haline getirdiler, hırsıza sahip çıkıyor" dedi



IMF KONUSU

Hükümetin IMF'e gitmeden onun politikalarını uyguladığını söyleyen Karamollaoğlu, "Türkiye'nin şu an iki ciddi problemi var; birincisi teknoloji. Bunun nedeni de döviz sıkıntısıdır. Döviz sıkıntısının nedeni de kötü ekonomi politikalarıdır. Önce israf durdurulmalı, ancak güven telkini ile Türkiye'ye yatırım gelir" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE YANIT

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'İlk 10 ekonomi arasına girmeye yakınız' açıklamasına ilişkin sorulan soruya, “Söz başka, laf başka, icraat da başkadır. Vaziyet ne kadar bozuk olursa olsun hiçbir iktidar bunu itiraf etmez. Bu dünyanın her yerinde böyle. Kimse halimiz kötü demez. Hele bizim gibi ekonomilerde... Hatalarınıza, yanlışlarına zamanla inanırsınız. Gerçekler buna işaret etmiyor maalesef.” şeklinde cevap verdi.

"ALLAH'I KANDIRAMAZSINIZ"

Karamollaoğlu, "Bazı hocalarımız istisnai konuları öğrencileri ile konuştuğunu unutup fetva vermeye kalkıyor. Rüşvet vermek başka bir şey almak başka bir şeydir diyor. İstisnaları kural haline getiriyorlar. Yolsuzluk, hırsızlık değildir öyle mi? Herkesi kandırırsınız ama Allah'ı kandıramazsınız.” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin kaynak üretmeye ihtiyacı var. İsraf, yolsuzluk ve rüşvet durdurulmalı. Türkiye'nin insan potansiyeli var fakat bu insanlar doğru, düzgün bilgiye sahip değiller. Türkiye'de eğitim sistemini, vasıflı insanlar yetiştirecek şekilde düzenlemeliyiz. Bir de Türkiye'den giden iş adamları yeniden geri döndürmeliyiz

Türkiye şu anda pilotsuz uçak yaptı, kim yaptı bunu Selçuk Bayraktar? Biz yıllarca Erbakan hoca ile bunları anlatmaya çalıştık. Nedense damat yapınca bu şeyler ihya oldu, önü açıldı.

"PİLAV İLE PLANI KARIŞTIRDILAR"

Varlık Fonu aracılığı ile olmayan bir yerden paraya çıkarmaya çalışıyorlar. Bir numaralı iş ise Sayıştay güçlendirilecek ve tüm devlet kurumları gözetimden geçecek. Varlık Fonu kalksa da kalkmasa da. Bir iş plansız olmaz; bu arkadaşlar pilav ile planı karıştırdılar. Mutlaka yapılan yatırımların; nasıl mal edildiğinin bilinmesine ihtiyaç var. Ben inanıyorum ki; maliyetlerde şişirilmeler var. O yüzden sürekli fizibilite gerekli diye vurguluyorum.

"TÜRKİYE'NİN İKİ CİDDİ PROBLEMİ VAR"

Faiz; Türkiye'nin dış politikadaki görünümünü de etkiliyor. Mutlaka milli gelirimizi; üretime endeksli artırmalıyız. Birincisi; tarım çok önemli. İkincisi; ileri teknolojiyi yapay zekâ dâhil ilerleterek büyük bir hamle yapmalıyız. Bunun için yeterince insan kaynağımız var. Çin'e şimdi kimse para yatırmıyor. Çin, ucuz iş gücünden faydalanıyor. Çin hükümeti baskıcı ama yine de rasyonel. En azından işleri liyakate göre veriyorlar. Türkiye'nin şu an iki ciddi problemi var; birincisi teknoloji. Bunun nedeni de döviz sıkıntısıdır. Döviz sıkıntısının nedeni de kötü ekonomi politikalarıdır. Önce israf durdurulmalı, ancak güven telkini ile Türkiye'ye yatırım gelir. Türkiye IMF'ye gitmedi ama yine de IMF politikalarını uyguluyor.

LİYAKAT VURGUSU

Türkiye'nin iç politikasına ve ekonomisine müdahale etmesidir. Her dediği yanlıştır; diyemeyiz ama her iç meseleye karışamaz. IMF'yi Türkiye'ye getiren Kemal Derviş; IMF politikalarını yere, göğe sığdıramadı. Hiçbir zaman bu iktidar, liyakate önem vermedi. Kendi kafalarındaki normlara göre devleti yönetiyorlar. Yol yatırımlarına ağırlık verdiler başta alınan kararlar yanlıştı. Yani hedef yanlıştı. Bir defa liderler yol gösterir, hedef gösterir, umut verir. Niye TÜİK'teki insanlar değişiyor? Merkez Bankası Başkanı neden görevden alınıyor? Şunu da söyleyeyim; Merkez Bankası da kafasına göre davranamaz. Burada bütün mesele; liyakatin yok olması. Yani; at binicisine göre kişner. Her konu liyakate dayanır.