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  4. 18 Nisan 2018 23:42

Saadet Partisi'nden seçim yorumu: ''Çaresizliğin...''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi'nden seçim yorumu: ''Çaresizliğin...''
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezi tarafından Tokat'ta düzenlenen konferans programında yaptığı konuşmada, erken seçim kararını değerlendirdi.

Kararının bir baskın seçim olduğunu öne süren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bir an önce seçim hazırlıklarımızı süratle başlatacağız. Ülkemiz ve bölgemiz çok badireli bir dönemden geçiyor. Sıkıntılar fazla. Her geçen gün artıyor. Bugün alınan seçim kararı da kanaatime göre iktidarın çaresizliğinin bir ifadesi olarak ben algı duyuyorum. Bu sebepten alındı diye düşünüyorum."

Ekonomik, sosyal ve dış gelişmelerin hükümeti bunalttığını belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar izlediği politikalardan da vazgeçemediği için çözüm üretemiyor. Şöyle bir kanaate geldiler. Bir baskın seçim yapalım. Yönetimi yeniden ele alalım. Vatandaşın iktidara güveni kayboldu. Onun arkasından bir şeyler yapmaya çalışırız gibi. Günü kurtarmaya matuf bir adım olarak gördüm ben."

Bu kadar erken bir seçim tarihini beklemediğini anlatan Karamollaoğlu, "Erken seçimin eylül veya ekim aylarında yapılır kanaatindeydim. Sayın Bahçeli'nin söylediği 26 Ağustos bile çok uzak kaldı. Hemen haziranda seçime gidelim dediler. İyi de ettiler. Biz bunun kötü olduğu kanaatinde değiliz. İşimiz biraz zorlaştı. Fazla koşturacağız" ifadelerini kullandı.

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