Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler!
Saadet Partisi açıkladığı istatistiki verilerle eleştirilerin odağı olan TÜİK'i ''ti''ye alan "TÜİK kremi" videosunu sosyal medyadan yayınladı.
Saadet Partisi, kozmetik krem reklamına benzeterek hazırladığı video ile Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) eleştirdi. Videoda, “Yıl boyunca tahriş olan ekonomi için TÜİK bakım serisi, gerçekleri kapatmada yüzde 48’e kadar etkili. Düşük enflasyonun sırrı TÜİK’in yeni formülünde saklı, böyle daha ışıltılı” denildi.
Saadet Partisi tarafından “Gerçek rakamlara karşı geliştirilmiş yeni formülüyle; TÜİK” isimli bir video hazırlandı. Partinin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda TÜİK eleştirilirken; el bakım kremleri ile TÜİK yayınladığı istatistikler birbirine benzetildi. Videoda şu ifadeler yer aldı:
“Yıl boyunca tahriş olan ekonomi için TÜİK bakım serisi, gerçekleri kapatmada yüzde 48’e kadar etkili. Düşük enflasyonun sırrı TÜİK’in yeni formülünde saklı, böyle daha ışıltılı.”
Gerçek rakamlara karşı geliştirilmiş yeni formülüyle; TÜİK! 📈📉 pic.twitter.com/cM0Faidiqd— Saadet Partisi #İnsancaYaşam (@SaadetPartisi) February 4, 2022
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