Sağlık Bakanı hekimlerin çığlığını duymadı

Uzun çalışma saatleri ve mobbing nedeniyle sıkıntılar yaşayan asistan hekimlerle ilgili soru önergeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtsız bırakıldı.

Asistan hekimlerin zor çalışma koşulları ve yaşadıkları baskılar, koronavirüs salgını döneminde istifa ve ölümlerle gündeme geldi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli asistan doktor Mustafa Y. şubat ayında intihar etmişti. Y.'nin mobbing yüzünden sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

Olayın ardından sağlık meslek örgütlerinden, asistan hekimlerin çalışma koşullarını eleştiren açıklamalar gelmişti. Buna karşın yapılan açıklamalar dikkate alınmadı ve asistan hekimlerin yaşadığı sorunlar Ankara Şehir Hastanesi’nde 36 saat nöbet tuttuktan sonra aracıyla park halindeki kamyona arkadan çarparak yaşamını yitiren 25 yaşındaki asistan hekim Rümeysa Berin Ş. ile yeniden gündeme geldi.

TBMM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya koronavirüs salgını dönemi boyunca asistan hekimlerin çalışma koşullarıyla ilgili beş ayrı soru önergesi verildi. Bu önergelerde hekimlerin uğradığı mobbing ve çalışma koşullarının düzeltilip düzeltilmeyeceği soruldu. Ancak Koca, hiçbir önergeye dönüş yapmadı. CHP’nin, hekimlerin araştırılması için verdiği iki araştırma önergesi de gündeme alınmadı.

‘HERKES ASİSTANI EZER’

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, verdikleri önergelerin gündeme alınmamasına tepki gösterdi. Asistan hekimlerin sorunlarının salgın döneminde iyice arttığını belirten Ünsal, “Herkes asistan hekimlerin sırtına biner. Bazı hocalar bile ‘Biz de bu yollardan geçtik’ diyerek asistanı ezer. Angaryalar verilir ve 36 saatlik mesailerle çalışırlar. Perişan haldeler. Rümeysa Berin Şen’in yaşadıklarıyla da bunu bir kez daha gördük” dedi.

Sağlık çalışanları için başlatılan alkış kampanyasını anımsatan Ünsal, “Asistan hekimler Saray’ın onları alkışlamasını istemiyor. Asistan hekimler nöbet süreleri, ek ücretler gibi konularda haklarını bekliyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet