Sağlık Bakanı Koca: ''Herkes kendi OHAL'ini oluştursun''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vakaları ve alınması gereken tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları kaydetti: "Klinik bulgu varsa test yapılacak. Siz normalde testi yaptırdınız, hiçbir bulgunuz yok. Negatif çıktı ama sonradan pozitif çıkanlar da var. Diyelim ilk aşamada büyük oranda negatif çıktı. ‘Bende yok’ diye rahat davranacaksınız. Bu test yanlışa sevk edebilir."

"Bunun önünde hiçbir engel yok"

"3 gün sonra testi tekrarlamak gerektiği söyleniyor. 3 gün sonra çıkabilir. Bu arada siz negatif diye her tarafa gittiniz. O da ayrı bir risk oluşturabilir. O nedenle herkesin baştan kendisini izole etmesi lazım. Hastalık bulgusu olmasa da. ‘Olağanüstü hal’ deniyor. Ben diyorum ki, herkes kendi olağanüstü halini oluştursun. Bunun önünde hiçbir engel yok."

Koca, Çin’de dönüşmeli seyre ilişkin vakaların olduğu ve yayılma gerçekleştiğinin bilindiğini belirterek şöyle konuştu:

Bizde de bir vaka pozitifti gördük. 3-4 gün sonra yine test yaptık negatif çıktı. Bir hafta, 10 gün sonra pozitif çıktı. Yakın çevresini taradık pozitif çıktı. O nedenle süreci çok dikkatli götürmek lazım.”

"Havada asılı kalıyor, ben geçiyorum bana da bulaşacak’ diye bir şey yok"

Koca, Çin’de virüsün havada asılı kalma süresinin bilimsel olarak tespit edilemediği bilgisinin bulunduğu yönündeki soru üzerine, “Şöyle ‘havada asılı kalıyor, ben geçiyorum bana da bulaşacak’ diye bir şey yok. 1 metreden sonra virüs yaşamının kısa olduğunu biliyoruz. Kimi 3-4 adım, kimi 2 metre olduğunu söylüyor ama asgari 1 metredir. O mesafe içinde bulaşıcılığın olmayacağı, yüzünüze öksürme hapşırma olmadıkça biliniyor. Onun dışında daha çok temasla, elinizi yüzünüze ağzınıza, burnunuza götürmekle daha sık bulaşıyor” değerlendirmesini yaptı.

"Saatte bir eli yıkamak lazım"

Koca, tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, “Biz ne kadar sıkı durabilirsek o kadar üstesinden gelebiliriz, yayılımını önlemiş oluruz. Şu 2-3 hafta sıkı durmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kaç kare elinizi yıkıyorsunuz?” sorusuna ise “Bir kaç saatte bir yıkamak lazım” karşılığını verdi.





