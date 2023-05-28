Sarıgül: ''Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!''

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandıktan sonra "Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu Erzincan Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulu’nda kullandı.

Sarıgül oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Bugün ülkemizin geleceği açısından son derece önemli bir seçim yapıyoruz. Tek bir oyun bile önemi var. Tüm vatandaşlarımızı gençlerimiz adına, hukuk adına, adalet adına, demokrasi adına oy kullanmaya çağırıyorum. Akşam 17:00’den sonra sandık başlarına bekliyorum. Oyumuzu verelim sandığa sahip çıkalım. Islak imzalı tutanaklarımızı alalım. Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim! Seçimler ülkemize ve can Erzincan’ımıza hayırlı olsun." dedi.