Sarıgül'den golf sahasında tarım mesajı için açıklama

Golf sahasında tarım mesajı veren Mustafa Sarıgül, önemli olanın lafın nerede söylendiği değil konu olduğunu söyledi.

Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, tepki toplayan golf sahasındaki tarım mesajı videosunu savundu.

Sarıgül'ün golf sahası önünde tarımsal gelişim vaat eden videolu mesajı sosyal medyada gündem olmuştu. Spor salonunda, arabada müzik dinlerken ya da golf sahasında tarım politikası anlatırken çekilen videolara hem sert hem de güldüren cevaplar geldi.

'KONUNUN İÇERİĞİ ÖNEMLİ'

Ancak özellikle golf sahasında tarım anlattığı video eleştirilerin hedefi oldu. Hürriyet gazetesine konuyla ilgili bir açıklama yapan Sarıgül, tepki toplayan video için şunları söyledi:

"O gün Antalya il merkezini açtık. Ve o arada Bill Gates'in 'dünyanın geleceği tarımda' diye bir açıklaması oldu. Basın mensubu bir arkadaşımız, bu konuda soru sorunca dedik ki, 'Bunu Bill Gates söyleyince inanıyorsunuz da Erzincanlı Sarıgül söyleyince niye inanmıyorsunuz?’ Burada lafın nerede söylendiği önemli değil, konunun içeriği önemli."