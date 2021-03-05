  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Sarıgül'den golf sahasında tarım mesajı için açıklama

Sarıgül'den golf sahasında tarım mesajı için açıklama

Golf sahasında tarım mesajı veren Mustafa Sarıgül, önemli olanın lafın nerede söylendiği değil konu olduğunu söyledi.

Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, tepki toplayan golf sahasındaki tarım mesajı videosunu savundu.

Sarıgül'ün golf sahası önünde tarımsal gelişim vaat eden videolu mesajı sosyal medyada gündem olmuştu. Spor salonunda, arabada müzik dinlerken ya da golf sahasında tarım politikası anlatırken çekilen videolara hem sert hem de güldüren cevaplar geldi.

'KONUNUN İÇERİĞİ ÖNEMLİ'

Ancak özellikle golf sahasında tarım anlattığı video eleştirilerin hedefi oldu. Hürriyet gazetesine konuyla ilgili bir açıklama yapan Sarıgül, tepki toplayan video için şunları söyledi: 

"O gün Antalya il merkezini açtık. Ve o arada Bill Gates'in 'dünyanın geleceği tarımda' diye bir açıklaması oldu. Basın mensubu bir arkadaşımız, bu konuda soru sorunca dedik ki, 'Bunu Bill Gates söyleyince inanıyorsunuz da Erzincanlı Sarıgül söyleyince niye inanmıyorsunuz?’ Burada lafın nerede söylendiği önemli değil, konunun içeriği önemli."

 

Etiketler mustafa sarıgül Türkiye değişim partisi tdh video golf golf sahası tarım arazisi tarım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Bitlis şehitlerimiz...
İşte Bitlis şehitlerimiz...
Kahreden konvoy! 11 evladımızın naaşları böyle taşındı
Kahreden konvoy! 11 evladımızın naaşları böyle taşındı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kesilen cezayı böyle iptal ettirdi!
Sokağa çıkma kısıtlamasında kesilen cezayı böyle iptal ettirdi!
Bir Zamanlar Çukurova ekranlara veda mı ediyor?
Bir Zamanlar Çukurova ekranlara veda mı ediyor?
Garajdan 2 metrelik bir dev çıktı!
Garajdan 2 metrelik bir dev çıktı!
Denetimden kurtulmak için taksiciyi rehin aldılar
Denetimden kurtulmak için taksiciyi rehin aldılar
Bitlis'te düşen helikopterin enkazı görüntülendi
Bitlis'te düşen helikopterin enkazı görüntülendi
Türkiye şehitlerine ağlarken... MHP'den tepki çeken adım
Türkiye şehitlerine ağlarken... MHP'den tepki çeken adım
Çin, Mars'tan yeni görüntüler paylaştı
Çin, Mars'tan yeni görüntüler paylaştı
Bakan Akar helikopter kazasının nedenini açıkladı
Bakan Akar helikopter kazasının nedenini açıkladı