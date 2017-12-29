2018 yılı nasıl geçecek ? İşte kehanetler...
2018 yılı nasıl geçecek ? İşte kehanetler...
ByLock tuzağı için yeni KHK geliyor !
ByLock tuzağı için yeni KHK geliyor !
Cumhuriyet gazetesi davasında flaş gelişme
Cumhuriyet gazetesi davasında flaş gelişme
Emniyet'ten yılbaşı yasağı ! O ilçelere giremeyecekler
Emniyet'ten yılbaşı yasağı ! O ilçelere giremeyecekler
Sudan ucuz ! 3 liraya 500 kilometre yol gidiyor
Sudan ucuz ! 3 liraya 500 kilometre yol gidiyor
Hacı adayları için büyük müjde !
Hacı adayları için büyük müjde !
İran'da 39 yıllık şeriat kuralı kaldırıldı !
İran'da 39 yıllık şeriat kuralı kaldırıldı !
Tarihi anlaşma tamam: S-400'ler için imzalar atıldı !
Tarihi anlaşma tamam: S-400'ler için imzalar atıldı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 29 Aralık 2017 17:34

Savunma Sanayi'den S-400 açıklaması

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, S-400 savunma füzeleri hakkında açııklama yaptı.

Savunma Sanayi'den S-400 açıklaması
A+ A-

Rusya'dan alınacak füze savunma sistemleri hakkında açıklama yapan Savunma Sanayi Müsteşarlığı, "1 adedi opsiyonlu olmak üzere Rusya'dan toplamda 2 adet S-400 sistemi tedarik edilecek. Kontrol tamamen TSK'da bulunacak" ifadesini kullandı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Rusya'dan alınacak füze savunma sistemleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "1 adedi opsiyonlu olmak üzere Rusya'dan toplamda 2 adet S-400 sistemi tedarik edilecek. Kontrol tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunacak. İlk S-400 sistem teslimatının 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Teknoloji kazanımına yönelik işbirliği ortak geliştirme taahhüdü sözleşmede var" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları bugün Ankara'da atılmıştı.

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Çarşamba günü Türkiye'nin alacağı S-400 bataryalarının 2,5 milyar dolara satılacağını söylemişti.

Milliyet

tsk , s 400 , savunma sanayii müsteşarlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM