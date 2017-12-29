Savunma Sanayi'den S-400 açıklaması

Rusya'dan alınacak füze savunma sistemleri hakkında açıklama yapan Savunma Sanayi Müsteşarlığı, "1 adedi opsiyonlu olmak üzere Rusya'dan toplamda 2 adet S-400 sistemi tedarik edilecek. Kontrol tamamen TSK'da bulunacak" ifadesini kullandı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Rusya'dan alınacak füze savunma sistemleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "1 adedi opsiyonlu olmak üzere Rusya'dan toplamda 2 adet S-400 sistemi tedarik edilecek. Kontrol tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunacak. İlk S-400 sistem teslimatının 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Teknoloji kazanımına yönelik işbirliği ortak geliştirme taahhüdü sözleşmede var" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları bugün Ankara'da atılmıştı.

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Çarşamba günü Türkiye'nin alacağı S-400 bataryalarının 2,5 milyar dolara satılacağını söylemişti.