Seçim tarihi açıklandı; peki Meclis feshedilecek mi ?

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 2023 yılı cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin 14 Mayıs'ta gerçekleştirileceğinin açıklanmasıyla Meclis'in de feshedileceğine ilişkin iddiaları yalanladı. Turan, Meclis'in çalışamaya devam edeceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla Meclis'i de feshedeceği yönündeki iddialara ilişkin, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Turan, seçim takviminin belirlenmesiyle Meclis'in feshedileceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile Meclis'in feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

MECLİS ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Meclis'in çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Turan, "Yapılan işlem Anayasanın 116. maddesi gereği Cumhurbaşkanının yetkilerinden olan 'Seçimlerin Yenilenmesi Kararı' verilmesidir" ifadesini kullandı.

Deprem nedeniyle YSK’nın farklı bir karar almaması halinde takvim şöyle işleyecek:

16 Mart: Milletvekili olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için son gün.

20 veya 21 Mart: YSK seçim takvimini başlatacak. Deprem sonrası ortaya çıkan durum nedeniyle mevzuat el verdikçe tarihler esnetilebilir.

21 Mart: Meclis’te grubu bulunan veya son seçimlerde tek başına yüzde 5 oy alan partilerin aday göstermesi çin süre başlayacak. Aynı zamanda 100 bin imza toplayarak aday olacak yurttaşlar için de süre başlayacak.

22 Mart: Seçmen listeleri askıya çıkacak ve itiraz süreci başlayacak.

26 Mart: Partilerin cumhurbaşkanı adaylarının adaylık başvuruları için son gün.

30 Mart: Cumhurbaşkanı adaylarının geçici listesi yayınlanacak.

1 Nisan: Seçmen listeleri askıdan inecek, yurt dışı seçmen kütüğünün sorgulanması süresi sona erecek.

2 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi yayınlanacak.

3 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için çalışma başlatılacak.

5 Nisan: 100 bin imzayla aday olacak yurttaşların YSK’ya başvuru yapması için son gün.

8 – 10 Nisan: Milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edilecek.

9 Nisan: İttifak ve siyasi partilerin oy pusulalarındaki yerleri belirlenecek.

Meclis’in seçim takvimine göre nisan ayına kadar çalışması, sonrasında seçim için tatile girmesi bekleniyor.