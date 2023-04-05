Selahattin Demirtaş seçimlerde TİP'e başarılar diledi

Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimlere nasıl gireceğinin netleştiğini söyleyerek, seçimlere kendi isim ve logosuyla girecek olan Türkiye İşçi Partisi'ne başarılar diledi.

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçime nasıl gireceğinin artık netleştiğini söyledi.

Demirtaş, “Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımıza, İttifak çatısı altında kendi amblemleriyle girecekleri seçimde başarılar diliyoruz” dedi.

"BUNDAN SONRASI ORTAK KARARA SAYGI DUYMAK, DESTEK VERMEKTİR"

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

Uzun tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, Emek ve Özgürlük İttifakının seçime nasıl gireceği artık netleşti. Herkes, hepimiz görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası ortak karara saygı duymak, destek vermektir.

Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımıza, İttifak çatısı altında kendi amblemleriyle girecekleri seçimde başarılar diliyoruz. Bizler de hep birlikte, Yeşil Sol Parti'yi en az 100 milletvekiliyle Meclis'e göndermek için canla başla çalışıyoruz.

Şimdi Yeşil Sol zamanı. İş zamanı, çalışma zamanı, başarma zamanı. Hepimize kolay gelsin.

ORTAK LİSTE ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz gün de sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş ve tüm sosyalist ve demokratları Yeşil Sol Parti'nin listelerini destekleme çağrısında bulunmuştu.

Demirtaş, "Meclis’te, alanlarda ve cezaevlerinde yıllardır direnen sosyalistler olarak, Türkiyeli tüm yoldaşlarımızı parlamentoda en güçlü şekilde görmek istiyoruz. Her bir arkadaşımız birbirinden değerlidir, yıpratılmaları asla doğru olmaz" ifadelerini kullanarak şunları söylemişti:

Tek bir milletvekilliğinin bile geleceğimizi belirleyeceği bu seçimde Türkiye’nin tüm sosyalistlerini, tüm demokratlarını Yeşil Sol Parti listelerine güç vermeye, güç almaya çağırıyoruz. Gültan başkanımızın çağrısını yerde bırakmayalım.

Aynı şekilde, tüm Kürt partilerini de demokrasi ruhuyla Yeşil Sol Parti’de buluşmaya çağırıyoruz. Değerli yol arkadaşlarımızın, çağrılarımızı karşılıksız bırakmayacaklarını umuyor, herkese dostça selam, sevgilerimizi gönderiyoruz.