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Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı

Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı
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Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı paylaşımda "Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" açıklaması yaptı.

YARIN YAYINLANACAK RÖPORTAJDAN DETAYLAR VERDİ
Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: 'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

"ÖZGÜR GÜNLERDE GÖRÜŞEBİLMEK DİLEĞİYLE"
Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.' Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Etiketler selahattin demirtaş siyaset hdp
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