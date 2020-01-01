Selahattin Demirtaş'tan yeni yıl mesajı

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni yılın ilk gününde cezaevinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la görüşerek mesajını paylaştı.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni yılın ilk gününde Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la görüştü.

Yeni yıl mesajını Tanrıkulu aracılığıyla paylaşan Demirtaş, “2020'de özgürlük, barış taleplerimiz gerçekleşecek. Daha güzel günlere kavuşacağız” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili yılın ilk gününde cezaevi ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Tanrıkulu’nun ilk durağı Edirne Cezaevi oldu. Burada tutulan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’ı ziyaret eden Tanrıkulu, Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler verirken Demirtaş’ın yeni yıl mesajını da paylaştı.

‘BU CEZAEVİNİN İNSANİ BİR ÖZELLİĞİ YOK’

Tanrıkulu, Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili, “Selahattin Demirtaş’ın hepinize selam ve sevgileri var. Yeni yılınızı kutluyor. Morali son derece iyi, morali yüksek. Sağlığıyla ilgili tetkikler devam ediyor. Bu süreç tamamlanmış değil” dedi.

Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili izlenimlerini de paylaşan Tanrıkulu, “Sağlığının bu koşullarda daha iyiye gitmesi maalesef mümkün değil. Edirne Cezaevinin kendisi yüksek güvenlikli cezaevi. Bu cezaevinin koşulları insan sağlığını tehdit eden koşullar. Cezaevinin binası, yapılış tarzı Selahattin Demirtaş’ın bulunduğu koşulları tehdit ediyor. Taşı koysanız oraya taş taş olmaktan çıkar. Ağır koşullarda müebbet hapis cezası almış mahkumlar için tasarlanmış bir cezaevi. İnsani bir özelliği yok bu cezaevinin” diye konuştu.

DEMİRTAŞ: MÜCADELEYE DEVAM

Tanrıkulu, Demirtaş’ın yeni yıl mesajını da paylaştı. Demirtaş yeni yıl için şunları söyledi:

“2020’de özgürlük, barış taleplerimiz gerçekleşecek. Daha güzel günlere kavuşacağız. Bunun için cesaret ve kararlılıkla mücadeleye devam. Yeni yılınız kutlu olsun, selamlar sevgiler.”

Tanrıkulu, Demirtaş’ın mesajını paylaştıktan sonra şöyle devam etti:

“Keşke 1 Ocak günü bizim de tercihimiz cezaevlerine gelmek olmasaydı. Ama maalesef 3 yıldır yılın ilk günü neredeyse cezaevlerinde geçiriyoruz. Daha özgür, adaletin gerçekleşebileceği bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz.”