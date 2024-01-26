''Sendikaların yanındayız'' diyen Turgut Altınok'un yönettiği belediyede sendikasız çıktı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok adaylığının resmiyet kazanmasının ardından "işçinin, emekçinin hakkını savunan tüm sendikalarımızın daima yanındayız" demişti. Ancak Turgut Altınok'un yönettiği Keçiören Belediyesinde sendika olmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak ilan edilen Keçiören'in mevcut Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylığının resmiyet kazanması sonrası ilk yaptığı açıklama ile gerçeğin çeliştiği ortaya çıktı.

AK Parti'nin Ankara adayı ve mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok adaylığının resmiyet kazanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada “İşçinin, emekçinin hakkını savunan tüm sendikalarımızın daima yanındayız" demişti.

Ancak Altınok'un 2019'da AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı seçildikten sonra 600 personeli işten çıkardığı ve Keçiören Belediyesinde sendika olmadığı ortaya çıktı.