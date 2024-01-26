  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. ''Sendikaların yanındayız'' diyen Turgut Altınok'un yönettiği belediyede sendikasız çıktı

''Sendikaların yanındayız'' diyen Turgut Altınok'un yönettiği belediyede sendikasız çıktı

''Sendikaların yanındayız'' diyen Turgut Altınok'un yönettiği belediyede sendikasız çıktı
Güncelleme:

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok adaylığının resmiyet kazanmasının ardından "işçinin, emekçinin hakkını savunan tüm sendikalarımızın daima yanındayız" demişti. Ancak Turgut Altınok'un yönettiği Keçiören Belediyesinde sendika olmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak ilan edilen Keçiören'in mevcut Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylığının resmiyet kazanması sonrası ilk yaptığı açıklama ile gerçeğin çeliştiği ortaya çıktı.

AK Parti'nin Ankara adayı ve mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok adaylığının resmiyet kazanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada “İşçinin, emekçinin hakkını savunan tüm sendikalarımızın daima yanındayız" demişti.

Ancak Altınok'un 2019'da AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı seçildikten sonra 600 personeli işten çıkardığı ve Keçiören Belediyesinde sendika olmadığı ortaya çıktı.

 

Etiketler turgut altınok sendika ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Sürpriz aşk iddiası: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte Sürpriz aşk iddiası: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! Türkiye'nin beyaz et devlerine büyük ''fiyat'' incelemesi Türkiye'nin beyaz et devlerine büyük ''fiyat'' incelemesi Dolar/TL'den rekor üstüne rekor! Dolar/TL'den rekor üstüne rekor! Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi'' Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi''