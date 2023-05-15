Sinan Oğan'ın en çok oy aldığı 10 il
Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan seçimlere göre yüzde 5.30 oy alan Sinan Oğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu.
Türkiye, dün sandık başına gitti. Seçimlerde cumhurbaşkanlığı için, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarıştı.
Resmi olmayan verilere göre, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 2 milyon 670 binden fazla oyla yüzde 5,30 oy aldı.
Ayrıca Sinan Oğan’ın en yüksek oy aldığı illerde merak konusu oldu.
İşte Oğan’ın en yüksek oy aldığı iller:
Iğdır yüzde 11,88 oy oranı - 11.790 oy
Kayseri yüzde 8,83 oy oranı - 80.391 oy
Karaman yüzde 7,87 oy oranı - 12.920 oy
Karabük yüzde 7,86 oy oranı - 12.485 oy
Isparta yüzde 7,45 oy oranı - 21.277 oy
Bursa yüzde 7,35 oy oranı - 126.325 oy
Eskişehir yüzde 7,30 oy oranı - 43.591 oy
Kastamonu yüzde 7,10 oy oranı - 17.818 oy
Çankırı yüzde 7,09 oy oranı- 8.610 oy
Denizli yüzde 7,05 oy oranı - 45.379 oy aldı.
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