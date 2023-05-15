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Sinan Oğan'ın en çok oy aldığı 10 il

Sinan Oğan'ın en çok oy aldığı 10 il
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan seçimlere göre yüzde 5.30 oy alan Sinan Oğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu.

Türkiye, dün sandık başına gitti. Seçimlerde cumhurbaşkanlığı için, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarıştı.

Resmi olmayan verilere göre, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 2 milyon 670 binden fazla oyla yüzde 5,30 oy aldı.

Ayrıca Sinan Oğan’ın en yüksek oy aldığı illerde merak konusu oldu.

İşte Oğan’ın en yüksek oy aldığı iller:

Iğdır yüzde 11,88 oy oranı - 11.790 oy

Kayseri yüzde 8,83 oy oranı - 80.391 oy

Karaman yüzde 7,87 oy oranı - 12.920 oy

Karabük yüzde 7,86 oy oranı - 12.485 oy

Isparta yüzde 7,45 oy oranı - 21.277 oy

Bursa yüzde 7,35 oy oranı - 126.325 oy

Eskişehir yüzde 7,30 oy oranı - 43.591 oy

Kastamonu yüzde 7,10 oy oranı - 17.818 oy

Çankırı yüzde 7,09 oy oranı- 8.610 oy

Denizli yüzde 7,05 oy oranı - 45.379 oy aldı.

Etiketler sinan oğan ata ittifakı cumhurbaşkanı adayı
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