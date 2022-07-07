Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu

Siyasi partilerin bayramlaşma programları belli oldu. İşte siyasi partilerin bayramlaşma programları...

Kurban Bayramı'nda partilerin bayramlaşma programları belli oldu. En çok ziyaret CHP'den yapılacak, AKP 11 siyasi partiyle bayramlaşacak.

Ramazan Bayramı’nda online bayramlaşma ziyaretleri yapan AKP bu kez yüz yüze partilerle bayramlaşacak. İlk olarak CHP ile bayramlaşacak olan AK Parti ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP ile bayramlaşacak. İktidar partisinin bayramlaşmaları Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP), İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi’yle devam edecek.

HDP, DEVA VE GELECEK YOK

AKP’nin bayramlaşma programında HDP, Gelecek Partisi ve Demokrasi Atılım Partisi (DEVA) yer almadı.

AKP Genel Merkezi’nde bayramlaşmaya gelen siyasi partileri kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Ertuğrul Osman Yörük yer alacak.

CHP 17 SİYASİ PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necla Kacan ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitoğ’un yer aldığı CHP heyeti bu Kurban Bayramı’nda 17 siyasi partiyle bayramlaşacak. CHP Genel Merkezi’nde ilk olarak AKP heyetini ağırlayacak olan ana muhalefet partisi, sonrasında da sırasıyla DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Genç Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Memleket Partisi’yle bayramlaşacak.

MHP 8 PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe’den oluşan MHP heyeti ise Kurban Bayramı’nda 8 siyasi partiyle bayramlaşacak. MHP Genel Merkezi’nde ilk olarak DSP’yi ağırlayacak olan MHP sırasıyla, AKP, BBP, Türkiye Değişim Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Memleket Partisi heyetleriyle bayramlaşacak.

İYİ PARTİ 16 SİYASİ PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Gençlik Politikaları Başkanlığı’ndan Onur Hondoroğlu’ndan oluşan İYİ Parti heyeti bu bayramda 16 partiyle bayramlaşacak. Türkiye Değişim Partisi’yle bayramlaşma ziyaretlerine başlayacak olan İYİ Parti, ardından sırasıyla Saadet Partisi, DP, CHP, Milli Yol Partisi, AKP, DSP, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Genç Parti, Hür Dava Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi ve Merkez Partisi’yle bayramlaşacak.