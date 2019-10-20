Siyasi partilerin hazineden alacağı yardım tutarı belli oldu !

Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'ye, en son 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde aldıkları oy oranlarıyla bağlantılı olarak toplam 419 milyon 415 bin lira Hazine yardımı ödenecek. Önümüzdeki yıl sürpriz bir seçim kararı alınmazsa partilere ilave yardım yapılmayacak.

En son yapılan genel seçimlerde yüzde 10 barajını aşan siyasi partilere genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si oranında devlet yardımı yapılıyor. Ayrıca yüzde 10'luk barajı aşamayan ancak yüzde 3'ten fazla oy alan partilere de, en düşük yardımı alan siyasi partinin oy oranıyla orantılı olarak ayrıca yardım ödeniyor.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde yüzde 10 barajını aşan AK Parti, CHP, HDP ve MHP'ye, genel bütçe gelirleriyle orantılı olarak yardım yapılacak. Aynı seçimlerde oy oranı yüzde 9.96'da kaldığı için barajı aşamayan İYİ Parti'ye ise MHP'nin aldığı yardıma orantılı olarak ödeme yapılacak.

AK Parti'YE 182 MİLYON

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2020 yılı bütçesinde, önümüzdeki yıl genel bütçe gelirlerinin 941 milyar 944 milyon liraya ulaşacağı tahmini yapıldı. Buna göre AK Parti, CHP, HDP ve MHP'ye bütçe geliri üzerinden toplam 376 milyon 777 bin lira devlet yardımı ödenecek.

Yardımlar, yasa gereği önümüzdeki ocak ayının en geç 10'una kadar yapılacak. Hazine yardımında 182 milyon 206 bin lirayla aslan payı, son seçimlerde 21.3 milyon oy alan AK Parti'ye gidecek. Bütçeden CHP'ye 96 milyon 951 bin lira, HDP'ye 50 milyon 99 bin lira ve MHP'ye de 47 milyon 521 bin lira yardım gidecek.

İYİ PARTİ'YE 42.6 MİLYON

İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 9.96'da kaldığı için 376.7 milyon liralık devlet yardımından pay alamayacak. Ancak Siyasi Partiler Kanunu'na sonradan eklenen bir fıkra gereği İYİ Parti'ye, en düşük yardımı alan MHP'nin aldığı yardım tutarına orantılı olarak bütçeden ayrıca para ödenecek.

Sözcü'nün yaptığı hesaplamalara göre İYİ Parti'ye önümüzdeki yıl devlet bütçesinden 42 milyon 638 bin lira yardım yapılması gerekiyor. Böylece 5 partiye 2020'de yapılacak toplam yardım tutarı 419 milyon 415 bin liraya ulaşacak.

BU YIL 772 MİLYON ÖDENDİ

Bu yıl yerel seçimlerin olması nedeniyle siyasi partilere hem normal yardım hem de seçim yardımı olmak üzere iki kat Hazine yardımı yapıldı. Böylece 31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde AK Parti'nin kasasına 335.5 milyon, CHP'ye 178.5 milyon, HDP'ye 92.2 milyon, MHP'ye 87.5 milyon ve İYİ Parti'ye 78.5 milyon olmak üzere toplam 772.3 milyon lira girdi.