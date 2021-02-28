Siyasilerden ''28 Şubat'' mesajları

Tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın 24'üncü yıl dönümünde siyasilerden mesajlar geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden, ''Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım.'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım.

ŞENTOP: TARİHE KARA BİRER LEKE OLARAK GEÇECEKLER

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 28 Şubat'ın, darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Şentop, "Milli iradeye ait gücü gaspetmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçecekler" değerlendirmesinde bulundu.

OKTAY: MİLLİ İRADE SUİKASTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter'dan "28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır" mesajını paylaştı.

ÇELİK: SİYASİ TARİHİMİZİN EN KARANLIK DÖNEMLERİNDEN BİRİNİN SEMBOLÜ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 28 Şubat'ı, ''siyasi tarihin en karanlık dönemlerden birinin sembolü" olarak tanımladı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat süreci tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimidir. 28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. 28 Şubat’ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımları sürdürmeliyiz."

ALTUN: YALNIZCA ASKERİ DEĞİL SİYASİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL BİR DARBE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir. Aziz milletimiz, tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat’ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir. Çünkü 28 Şubat, aziz milletimize ve değerlerimize kin besleyenlerin ele ele verdiği bir süreçtir'' dedi.