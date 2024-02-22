Skandal iddia: Altın madeninin altından geçen fay nasıl yok oldu ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Yaparsa AK Parti yapar!” başlığıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün, İliç’te facianın meydana geldiği altın madeni sahasının altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini öne sürdü.

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’in işlettiği altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi liç yığınının altında kaldı. Facianın üzerinden 10 gün geçerken, ‘Yeni heyelan tehlikesi var’ denilerek durdurulan arama-kurtarma çalışmaları hala başlamadı.

İliç’teki maden faciasını ilk günden itibaren bölgeden takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından “Yaparsa AK Parti yapar!” diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı 2013 ve 2023 yıllarına ait haritalarda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiği ortaya çıktı.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:

“Yaparsa AK Parti yapar!

MTA’nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit ettik. 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattı, 2023 yılında yayınlanan haritada yok! Kaynak: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2013 ve 2023 yıllarına ait Resmi Diri Fay Haritaları”