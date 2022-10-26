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Son anket sonuçları ortaya koydu: İşte AK Parti'nin en büyük başarısızlığı

Son anket sonuçları ortaya koydu: İşte AK Parti'nin en büyük başarısızlığı
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Yöneylem Araştırma, son anket sonuçlarını açıkladı. 20 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin en başarısız ve en başarılı olduğu konular ortaya konuldu.

2023'te yapılması planlanan seçim tarihi yaklaştıkça anket ve araştırma şirketlerinin de siyasi partilerle ilgili çalışmaları hız kazandı. 

Son olarak Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, sosyal medya hesabından yapılan yeni çalışmayı yayımladı. 20 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin en başarısız olduğu konuları tek tek ortaya koydu.

Ankette, katılımcılara açık uçlu soru olarak "İktidarın en başarısız olduğu konular" soruldu. AK Parti’nin en başarısız olduğu konular arasında birinci sırada yüzde 58,8 oranında 'ekonomi' konusu yer aldı. Ekonomiyi ise yüzde 13,6  “Eğitim sistemi” takip etti.

Son anket sonuçları şöyle:

  • Adalet/Hukuk sistemi yüzde 11,5
  • Sığınmacı politikası yüzde 6,6
  • Dış politika yüzde 5,5
  • Sağlık sistemi yüzde 5,5
  • Ülke yönetimi yüzde 4,6
  • Tarım ve Hayvancılık Politikaları yüzde 3,4
  • Diğer yüzde 11,0
  • Başarısızlığı yok yüzde 7,8
  • Cevap yok yüzde 12,5

    EN BAŞARILI OLDUĞU ANKETTE BİLE SONUÇ ÇIKMADI
    Öte yandan katılımcılara "İktidarın en başarılı olduğu konular" da soruldu. Ankete katılanlar ise yüzde 45,3'ü 'Başarılı olduğu bir konu yok' dedi.

 

Etiketler yöneylem araştırma son anket
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