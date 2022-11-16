Son ankette Erdoğan'a soğuk duş: Belli olmayan rakibine de kaybetti

Bir dönem AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını yapan anket firması MAK, Kasım ayı anketi sonuçları açıklandı. AK Parti ve MHP'deki oy kaybının dikkat çektiği ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belli olmayan rakibine karşı da kaybediyor. İşte o anketin sonuçları...

MAK, Kasım ayı Türkiye Gündemi Araştırması, Türkiye seçmen sayısının, 57 milyon seçmenin on binde biri 5750 kişi ile Türkiye’nin 30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 64 ilini kapsayan çoklu tarama modelinin kullanıldığı sonuçları açıkladı.

Ankette "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?" sorusuna yanıt veren katılımcıların oranı şöyle oldu:

AK Parti: 32.3

CHP: 24.4

HDP: 7.5

MHP:6.5

İYİ PARTİ: 15.5

DEVA PARTİSİ:2.4

GELECEK PARTİSİ: 1.2

SAADET PARTİSİ: 0.6

ZAFER PARTİSİ: 1.1

HÜDA PAR: 0.7

BTP: 1.1

TDP: 0.1

BBP: 0.3

DEMOKRAT PARTİ: 0.4

YRP: 1.2

MEMLEKET PARTİSİ: 0.2

DİĞERLERİ: 0.4

KARARSIZLAR: 4

"Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ve oranlar şu şekilde oldu:

AK Parti: 33.5

CHP: 25.3

HDP: 7.8

MHP: 6.8

İYİ PARTİ: 16.2

DEVA PARTİSİ: 2.5

GELECEK PARTİSİ: 1.3

SAADET PARTİSİ: 0.6

ZAFER PARTİSİ: 1.2

HÜDA PAR: 0.8

BTP: 1.2

TDP: 0.4

BBP: 1.3

DEMOKRAT PARTİ: 0.2

YRP: 1.3

MEMLEKET PARTİSİ: 0.2

TDP: 0.1

DİĞERLERİ: 0.4

"Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdığan olarak açıklandı. Millet İttifakı'nın ise adayı halen açıklanmadı.

Bugün itibariyle Erdoğan'a ve rakibine oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde oldu:

Kararsız: Yüzde 6

Kesinlikle Erdoğan'ın rakibi kim olursa ona veririm: Yüzde 44

Oyumu Erdoğan'ın rakibine bağlı olarak Erdoğan'a da verebilirim rakibine de verebilirim, farklı birine de verebilirim: Yüzde 14

Rakibi kim olursa olsun oyumu Erdoğan'a veririm: 36

Kararsızlar: Yüzde 4

Bu ittifakların dışında farklı bir adaya verebilirim: Yüzde 11

Adaya bağlı kanaatim değişir: Yüzde 4

Millet İttifakı: Yüzde 41

Cumhur İttifakı: Yüzde 40

Sadece Millet İttifakı'na oy vereceğini söyleyen katılımcılara sorulan "Size göre 6'lı Masa'ya katılmak isteyen Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı Masa'ya artı sağlar mı?" sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde:

Evet: Yüzde 91

Hayır: Yüzde 9