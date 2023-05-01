Son Cumhurbaşkanlığı anketinde dikkat çeken oy farkı

Kritik 14 Mayıs seçimlerine artık sadece 14 gün kala PİAR Araştırma da elindeki son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçlarında seçimin 2'nci tura kalacağı bir kez daha görülürken, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı da dikkat çekti.

PİAR Araştırma, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi için yaptığı son anket çalışmasını yayınladı.



Araştırmanın 15-18 Nisan tarihleri arasında 'Türkiye genelini temsil eden 40 ilde', 5 bin 400 katılımcı ile yüz yüze mülakat ve CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemi ile yapıldığı duyuruldu.



Araştırmanın güvenilirlik düzeyinin yüzde 95, güven aralığının 1,33 olarak belirlendiği ifade edildi.



Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldığında adayların aldığı oy oranları şöyle:



Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 49.4 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,1



Sinan Oğan Yüzde 2,3 Muharrem İnce Yüzde 1,2