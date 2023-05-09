Son seçim anketinde AK Parti'nin bir kalesi daha düştü

Artık kritik 14 Mayıs seçimlerine 5 gün kalmışken, ALF Araştırma, "AK Parti'nin kalesi" olarak bilinen Bursa ve Mersin'deki seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

Alf Araştırma Şirketi, Bursa birinci bölge, ikinci bölge ve Mersin'de yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket, 29 Nisan 3 Mayıs'ta bin 850 kişiyle yüz yüze yapıldı.



Ankete göre Bursa'nın iki seçim bölgesinde de Erdoğan oy kaybederken AK Parti ve MHP'nin oylarında da düşüş yaşandı.

Anketin sonuçları şöyle:



BURSA 1. BÖLGE

AK Parti: Yüzde 34,7

AK Parti 2018 seçimlerinde Bursa 1. bölgede yüzde 43,14 oy almıştı.

CHP: Yüzde 31,1

CHP bir önceki seçimde 1. bölgede yüzde 25,82 oy aldı.



İYİ Parti: Yüzde 18,2

İYİ Parti bir önceki seçimde yüzde 14,31 oy aldı



MHP: Yüzde 6,5

MHP bir önceki seçimde burada yüzde 9,4 oy aldı.



HDP/Yeşil Sol: Yüzde 4,2

HDP bir önceki seçimde Bursa 1. bölgede yüzde 4,6 oy almıştı.

Diğer: Yüzde 5,3



Ankete göre cumhurbaşkanı adaylarının Bursa 1. Bölge oy oranları şöyle:

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 55,5

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. Yüzde 1,8

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan: Yüzde 1,7

BURSA 2. BÖLGE

Anketin Bursa 2.Bölge oy oranları şöyle:







AK Parti: Yüzde 41,7

AK Parti bir önceki seçimde Bursa 2. Bölge'de yüzde 49,2 oy aldı.



CHP: Yüzde 24,6

CHP Bursa 2. Bölge'de bir önceki seçimde yüzde 19,51 oy aldı.



İYİ Parti: Yüzde 16,9

İYİ Parti bir önceki seçimde burada yüzde 10,64 oy almıştı.



HDP: Yüzde 6,5

HDP bir önceki seçimde yüzde 6,55 oy almıştı.



MHP: Yüzde 6,1

MHP bir önceki seçimde burada yüzde 11,61 oy almıştı.



Diğer: Yüzde 4,2



Ankete göre cumhurbaşkanı adaylarının Bursa 2. Bölge oy oranları şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,9

Erdoğan: Yüzde 46,5

Muharrem İnce: Yüzde 2,9

Sinan Oğan: Yüzde 2,7



MERSİN

Ankete göre Mersin'de partilerin oy oranları şöyle:





CHP: Yüzde 33,8

CHP bir önceki seçimde Mersin'de yüzde 26,8 oy almıştı. Ankete göre CHP Mersin'de oylarını 6,5 puan yükseltti.



AK Parti: Yüzde 25,9

AK Parti bir önceki seçimde Mersin'de yüzde 28,6 oy almıştı. Ayrıca bir önceki seçimde aldığı oyla Mersin'de birinci olan AK Parti yerini CHP'ye bırakmış görünüyor.



İYİ Parti: Yüzde 15,4

İYİ Parti bir önceki seçimde Mersin'de yüzde 13,6 oy almıştı.



HDP/Yeşil Sol: Yüzde 13,5

HDP bir önceki seçimde Mersin'de yüzde 13,6 oy almıştı. Ankete göre HDP Mersin'deki oylarını korumuş görünüyor.



MHP: Yüzde 6,6

MHP bir önceki seçimde Mersin'de yüzde 12,8 oy almıştı. Ankete göre MHP burada 6,2 puan oy kaybetti.

Diğer: Yüzde 4,8



Ankete göre Mersin'deki cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları ise şöyle:

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 64,1

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 29,7

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 3,1

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan: Yüzde 3,1