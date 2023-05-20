''Soylu'nun hakkından ben gelirim'' deyip İçişleri Bakanlığı istedi

"Süleyman Soylu'nun hakkından ancak ben gelirim" diyen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Kılıçdaroğlu, beni acilen İçişleri Bakanı yapacağını ilan etmeli" çağrısında bulundu.

Sözcü Televizyonu’nda Büyük Satranç Tahtası programında konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Kemal Kılıçdaroğlu, beni acilen İçişleri Bakanı yapacağını ilan etmeli. Süleyman Soylu'nun hakkından ancak ben gelirim. Bunun diline ancak ben cevap veririm" dedi.

Enginyurt canlı yayında yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Recep Tayyip Erdoğan ile dehşet dengesini yükselterek siyasetin doğru olduğuna inananlardanım. Çünkü Erdoğan başka dilden anlamıyor. Erdoğan’ın anladığı tek dil kendisi gibi konuşacaksın ancak ondan anlıyor. Erdoğan, Bahçeli ile de birbirlerine öyle sözler söyledikten sonra şimdi böylesine muhabbet besleyip bir arada olduklarını düşündüğünüzde demek ki üslup olarak Recep Tayyip Erdoğan gibi konuşman gerekiyor ancak ondan anlıyor.

Ama Kılıçdaroğlu’nun konuştuğu dil Türkiye’yi birleştiren bir dil, bütünleştiren, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen bir dil daha milletimiz ne ister ya! Bıktık ya! Birbirine kindar birbiri ile savaşmaya hazır topluluk var. Bugün Kartal’da 19 Mayıs törenlerinde ‘az çekil fotoğraf çekilelim’ dedi diye gençler birbirini öldürecek ya ülkenin geldiği duruma bakar mısınız. Müsebbibi kim birincisi Tayyip Erdoğan ikincisi Süleyman Soylu. Çünkü öyle kötü berbat bir dil kullanıyorlar ki…

‘BENİ İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK İLAN ETSİN!’

Yeni bir somut örnek somut örnek koyulmalı ortaya diye herkes söylüyor. Ben de diyorum; Kemal Kılıçdaroğlu acil olarak beni İçişleri Bakanı yapacağını ilan etmeli bu Süleyman Soylu’nun hakkından ancak ben gelirim. Bunun diline ancak ben cevap veririm. Bu Soylu’ya bu millete ettiği zulmün hesabını ancak ben sorarım. Uzman çavuşlara kadro hakkını ben veririm. Polislerin insanca özlük hakkını ben veririm. Polisin hakkını hukukunu ben korurum. Adaleti ben sağlarım. Mafyacılarla uyuşturucu kaçakçıları ile bu memlekette fotoğraf çektirmediğim gibi onlardan hesabı ben sorarım. Bunu da sert bir şekilde söylerim.

Kemal Bey’e tavsiye ediyorum sizin aracılığınızla beni içişleri bakanı olarak ilan edebilir yani."