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  4. 19 Eylül 2020 09:05

''Süleyman Soylu yargılansın!''

CHP Grup Başkanvekili Özel, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir'deki cami provokasyonunun ardından CHP'li Banu Özdemir'in yargılanmasına tepki göstererek "Bir kişi yargılanacaksa onun Süleyman Soylu olduğu açık" dedi.

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İzmir'de camilerde çalınan Çav Bella şarkısını paylaşan CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Özdemir, dün İzmir'de hakim karşısına çıkarılmış ve kendisine yönelik suçlamaları kabul etmemişti.

Duruşmada CHP'li vekilleri Banu Özdemir'i yalnız bırakmazken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de adliye önünde bir açıklama yapmıştı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından orada uyaptığı konuşmayı paylatı.

CHP'li Özel, "Çav Bella çalındığını söyleyen burada, çalanlar nerede? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan bir kişi yargılanacaksa onun Süleyman Soylu olduğu açık! Oyları düşüyor diye dini bile siyasete alet edenleri milletimize şikayet ediyoruz! Sizden illallah dedik!" dedi.
 

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