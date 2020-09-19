''Süleyman Soylu yargılansın!''

İzmir'de camilerde çalınan Çav Bella şarkısını paylaşan CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Özdemir, dün İzmir'de hakim karşısına çıkarılmış ve kendisine yönelik suçlamaları kabul etmemişti.

Duruşmada CHP'li vekilleri Banu Özdemir'i yalnız bırakmazken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de adliye önünde bir açıklama yapmıştı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından orada uyaptığı konuşmayı paylatı.

CHP'li Özel, "Çav Bella çalındığını söyleyen burada, çalanlar nerede? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan bir kişi yargılanacaksa onun Süleyman Soylu olduğu açık! Oyları düşüyor diye dini bile siyasete alet edenleri milletimize şikayet ediyoruz! Sizden illallah dedik!" dedi.

