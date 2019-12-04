Süleyman Soylu'dan ''kapı gibi kararla'' istifa çağrısına ilk açıklama

Menzil’i savunan komiser Ahmet Aker’in “Adım Ahmet Aker sivasta komserim senin Azrail’in olur canını alırım” şeklindeki tehdidinin ardından, Nuri Başkapan suç duyurusunda bulunmuştu.

Sivas Kandal Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, mahkeme, Menzil’i savunarak tehditlerde Nuri Başkapan’ı tehdit eden komiser Ahmet Aker’e, “tehdit” suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

“Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım”

Menzil’i savunan komiserin aldığı 5 aylık hapis cezası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerini akıllara getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki hafta önce, Menzil cemaatinin İçişleri Bakanlığı’nda kadrolaşmadığını iddia etmişti. İçişleri Bakanlığı’nın Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında, Mezilci tarikatının Emniyet’teki kadrolaşmasının hatırlatılması üzerine, İçişleri Bakanı Soylu, “Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım” demişti.

“Buyurun kapı gibi karar”

Nuri Başkapan konuyla ilgili video yayınlayarak, “Ben buradan Emniyet’te tarikat yoktur diyen İçişleri Bakanı’na sesleniyorum. Buyurun kapı gibi karar. Aslında bu durum sizin için bir utanç vesilesi olması lazım ve istifa etmeniz lazım” dedi.

Soylu’dan açıklama: 500 bin kişilik kurumda her görüşten vardır

Gazeteci İsmail Saymaz söz konusu haberle ilgili Süleyman Soylu’yla konuştuğunu açıklayarak şu açıklamayı yaptı: “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Bakan Soylu, şu açıklamayı yaptı: “Benim bu sözüm, bir gazetecinin ortaya attığı, Emniyetteki atamaların Menzil tarafından yapıldığı iddiasına ilişkindi. Bu iddia hala ispatlanmadı. Yoksa 500 bin kişilik kurumda her görüşten vardır.”