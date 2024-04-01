Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu

Tokat Belediye Başkanlığı seçimini, ''Süper Vali'' olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde oyların büyük bir kısmı sayılarak sisteme işlendi.

Oy sayımının tamamlandığı Tokat'ta belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 46 bin 778, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu 25 bin 732 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 100 )

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?

Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1982 yılında doğdu.

Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı.

İş insanı olarak faaliyet gösteren Yazıcıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde MHP'den Tokat Belediye Başkan adayı oldu.

Yazıcıoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.