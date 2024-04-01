  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu

Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu

Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu
Güncelleme:

Tokat Belediye Başkanlığı seçimini, ''Süper Vali'' olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde oyların büyük bir kısmı sayılarak sisteme işlendi. 

Oy sayımının tamamlandığı Tokat'ta belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 46 bin 778, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu 25 bin 732 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 100 )

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?

Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1982 yılında doğdu.

Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı.

İş insanı olarak faaliyet gösteren Yazıcıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde MHP'den Tokat Belediye Başkan adayı oldu.

Yazıcıoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Etiketler Tokat seçim sonuçları 31 mart
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balkon konuşmasında balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var Balkon konuşmasında balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var CHP'nin kıl payı kazandığı ilde AK Parti'den itiraz CHP'nin kıl payı kazandığı ilde AK Parti'den itiraz Gazetelerin 31 Mart yerel seçim manşetleri Gazetelerin 31 Mart yerel seçim manşetleri İstanbul'da İmamoğlu coşkusu! İstanbullular Saraçhane'ye koştu İstanbul'da İmamoğlu coşkusu! İstanbullular Saraçhane'ye koştu Cübbeli yerel seçim sonucunu FETÖ'ye bağladı Cübbeli yerel seçim sonucunu FETÖ'ye bağladı AK Parti'nin kaleleri tek tek yıkıldı AK Parti'nin kaleleri tek tek yıkıldı Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu TCMB'den gece yarısı faiz hamlesi TCMB'den gece yarısı faiz hamlesi Seçim sonrası Dolar, Euro ve altın... Seçim sonrası Dolar, Euro ve altın... İşte AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçen iller İşte AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçen iller