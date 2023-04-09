Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi milletvekili adayı oldu

Suikaste kurban giden eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP'den İstanbul 3'üncü bölge 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterildi.

28. Dönem Milletvekili Adayları listesi için geri sayım sürüyor.

CHP'de milletvekili adayları listeleri de kesinleşmeye başladı.

Öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul 3'üncü bölge 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen ay CHP'ye katılan Türkan Elçi, İstanbul 3'üncü bölge 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterildi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Mart'ta, Türkan Elçi ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile görüşen Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Türkan Elçi’ye parti rozeti takmıştı.