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CHP İstanbul milletvekili adayları belli oldu

CHP İstanbul milletvekili adayları belli oldu
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CHP'nin İstanbul milletvekili adayları açıklandı. Listede Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Partili isimler de yer aldı.

14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürerken milletvekili aday listeleri merak ediliyor. Bilindiği üzere, Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, CHP'nin listesinden seçime katılma kararı almıştı. CHP'nin milletvekili aday listesinde yer alacak isimler belli oldu. Listede Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Partili isimler de yer aldı. Peki CHP İstanbul milletvekili adayları kimler oldu?  İşte o isimler... 

İstanbul 1’inci bölge

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik


İstanbul 2’inci Bölge

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz


İstanbul 3’üncü Bölge

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA) 

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

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