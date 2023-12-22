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Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk, Meclis'te görüntülendi

Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk, Meclis'te görüntülendi
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Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, TBMM'de bütçe görüşmelerine katıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da TBMM'de görüşmeleri yakından takip etti.

"SANATÇILAR O KOLTUKLARA ÇOK YAKIŞTI"

Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de genel kurula katıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da genel kurula katılarak görüşmeleri izledi. İki sanatçının görüntüsü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İki sanatçının görüntüsü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin görüntüleri için "Sanatçılar o koltuklara çok yakıştı" yorumları yapıldı.

Tamer Karadağlı 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Tan Sağtürk ise 15 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanmıştı

Etiketler tamer karadağlı tan sağtürk meclis bütçe görüşmeleri
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