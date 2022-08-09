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Tanju Özcan'dan gündem yaratan hamle: Irkçı derler ama yaptım bunu

Tanju Özcan'dan gündem yaratan hamle: Irkçı derler ama yaptım bunu

Sığınmacılarla ilgili aldığı kararlar ve sert söylemleriyle adından sıkça söz ettiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni bir hamle geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Irak uyruklu bir kişinin aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal ettiğini açıklayarak, "Bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu" dedi.

 "IRKÇI DERLER AMA YAPTIM"

Bolu Belediye Meclisi ağustos ayı ilk oturumu belediye meclisi salonunda dün gerçekleştirildi. İmar konusunun görüşüldüğü maddede konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'ndan 10 tane yer alan Irak uyruklu bir kişinin satış işlemini iptal ettiğini açıkladı. Özcan, "Şehitlik mezarlığında şehitlik dışında mezar yeri kalmadı bildiğim kadarıyla. Burada bilindiği üzere mezar yerleri satılıyor. Satılmış olanlar var. Hatta bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu” diye konuştu. 

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