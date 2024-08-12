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Tarih belli oldu; TBMM, Can Atalay için toplanacak

Tarih belli oldu; TBMM, Can Atalay için toplanacak
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TBMM Başkanlığı, partileri 16 Ağustos cuma günü Can Atalay için toplantıya çağırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, siyasi partileri milletvekillği düşürülen Can Atalay için cuma günü 15.00’te toplantıya çağırdı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna hükmetmişti.

Can Atalay'ın durumu

Gezi Parkı Davası'nın tutuklu sanıklarından Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçildi ancak tahliye edilmedi. Muhalefet partileri ve Atalay’ın avukatları, seçimlerden bu yana Atalay’ın serbest bırakılması gerektiğini savunuyor. Yerel mahkeme, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay'ın kararları üzerinden konuyla ilgili hukuki süreç ve tartışmalar devam ediyor.

AYM ihlal kararı verdi

AYM, Atalay'ın bireysel başvurusunu 5 Ekim’de görüştü ve başvuruyu Genel Kurul’a sevk etti.
25 Ekim’de toplanan Genel Kurul, Atalay’ın “seçilme hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Karar dörde karşı dokuz oyla alındı. Atalay’ın avukatları, “Bu kararla Can Atalay’ın derhal tahliye edilmesi eksik kalan yeminini ederek Hatay halkının vekilliğine başlaması gerekiyor” dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir" demişti.

Etiketler Can Atalay TBMM meclis can atalay oturumu
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