TBB Başkanı Feyzioğlu: ''S-400 egemenlik sorunu oldu''

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' programında, S-400'lere ilişkin açıklamada bulundu. Feyzioğlu, "S-400 hava savunma sistemleri tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' programında, Türkiye'nin Rusya'da satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMELİDİR'

Feyzioğlu, programda S-400'e ilişkin, "Ahde vefa, söze vefa hukuk kurallarının birincisidir. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir. Türkiye'nin aşamalı hedefleri var. Türkiye'nin 2021 hedefi Siper'i hayata geçirmek. Çatıyı örtmek lazım. Devlet çatıyı korumaya çalışıyor. Türkiye'nin hava savunma sistemine sahip olmasını istemiyorlar. S-400 hava savunma sistemleri tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye'nin NATO'dan çıkmak gibi bir düşüncesi yoktur" dedi.

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ise, "Savaş dönemi bittikten sonra bize artık doğudan tehdit yok. Etrafımız bir ateş çemberi. Güvenlik stratejimizi geliştirirken bu tehditlere göre değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.