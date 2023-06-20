TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sivil anayasaya ihtiyaç var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Türkiye’nin sivil, demokrat, kapsayıcı milli bir anayasa ihtiyacı artık ayan beyan ortadır. Bunu vakit kaybetmeden, ümit ediyoruz ki 28'inci dönem TBMM, milletin kendisine yüklemiş olduğu sorumluluğu layıkıyla yerine getirecektir'' dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili görevine getirilen Bursa Milletvekili Efkan Ala'yı kabul etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2018’den beri sürdürdüğü AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini Meclis Başkanı olması dolayısıyla bıraktığını hatırlatarak, bu göreve getirilen Efkan Ala'ya başarılar diledi. Kurtulmuş, "Efkan Ala Bey ile uzun yıllar birlikte çalıştık. Çok değerli bir siyasetçi. Tarihi dönemlerden geçiyoruz. O hep hayalini kurduğumuz 2023 yılına geldik. Bu, sadece Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına başladığımız bir dönem değil. Aynı zamanda Türkiye’nin önüne yüzyıllık yeni hedefler koyduğu bir dönemin başlangıcıdır. TBMM olarak, Türk siyaseti olarak böyle tarihi bir eşiğin başlangıcındayız. Ümit ederiz ki her alanda atılımlarıyla, Türkiye’yi önümüzdeki yüzyılda, dünyada öncü ve örnek ülkelerden biri yapmak için bütün gücümüzle gayret edeceğiz" diye konuştu.

'TBMM HAYATİ ADIMLAR ATACAKTIR'

Kurtulmuş, bundan sonraki hedeflerini, 85 milyonunun ortak hedefi haline getireceklerini vurgulayarak, "Milli iradenin güçlü olmasının olmazsa olmaz şartı parlamentonun çok güçlü olmasıdır. TBMM de bu süreçte hayati adımlarını atacaktır. TBMM’nin her türlü sözün üstünde bir fonksiyon icra etmesi için canla başla gayret sarf edeceğiz. Yine bu dönemde sadece milletin beklentileri olan hususların çözülmesinin ötesinde, milletimizin çok temel olarak Meclise verdiği bazı ödevleri de bir kez daha tekrarlamak isterim. Bunların en başında artık; darbe anayasalarından kurtulmak mecburiyeti geliyor. Türkiye’nin sivil, demokrat, kapsayıcı milli bir anayasa ihtiyacı artık ayan beyan ortadır. Bunu vakit kaybetmeden, ümit ediyoruz ki 28'inci dönem TBMM, milletin kendisine yüklemiş olduğu sorumluluğu layıkıyla yerine getirecektir" dedi.

ALA: TAVSİYE VE ÖNERİLİRİNİZ ALMIŞ OLACAĞIM

Efkan Ala da Numan Kurtulmuş’un Genel Başkan Vekilliği görevi sırasında çok önemli reformlara imza attığını belirterek, "Ben de dün Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi ve uygun görmesiyle sizin bulunduğunuz göreve geldim. Sayın Cumhurbaşkanımızın duyduğu güven ve takdirlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizin de önemli kararları aldığınız önemli bir pozisyona gelmiş olmanız münasebetiyle sizin tavsiye ve önerilerinizi almış olacağım" dedi.

AK Parti’nin kurulduğu günden beri ‘reformun’ adı olduğunu vurgulayan Ala, "AK Parti reformist bir partidir. Ülkenin ihtiyaç duyduğu her alanda reformlara imza atmıştır. Daha önce konuşulması mümkün görülmeyen, inanç özgürlüğünün önündeki engellerin tamamını ortadan kaldırmıştır" diye konuştu.

Milletin AK Parti’ye bir 5 yıl daha görev verdiğine dikkat çeken Ala, "AK Parti güven ve istikrarın adresidir. Türkiye, dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına girmeyi hedefine koymuştur. Şu anda dış politikada bu hedefi yakalamış durumdadır. Bugün Türkiye etkili, insani, erdemli dış politikasıyla dünyada adından söz ettiriyor. Cumhurbaşkanımız da lider diplomasisinin en önemli aktörü dünyada" değerlendirmesinde bulundu.

DHA