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TBMM olağanüstü toplanıyor

TBMM olağanüstü toplanıyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

Etiketler tbmm toplantı olağanüstü
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