TBMM'de milletvekilleri birbirine girdi

TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuşma yaparken İYİ Partili Yasin Öztürk'ün hakaret etmesi ile tartışma çıktı. Tartışma üzerine oturuma ara verildi.



TBMM Genel Kurulu'nda süren '2019 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri' sırasında kavga çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un, CHP ve HDP'ye yönelik olarak "PKK'lılarla görüşüyorsunuz" sözleri gerilime neden oldu. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.

İYİ PARTİLİ ÖZTÜRK 'HAS...R' LAN' DEYİNCE...

İYİ Parti Denizli milletvekili Yasin Öztürk, Mehmet Muş'a “has…r lan” diye seslendi. Bunun üzerine kavga çıktı ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım oturuma 10 dakika ara verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kavga üzerine arkaya dönerek kendi vekillerine “oturun” işareti yaptı.

ÖZTÜRK İKİ BİRLEŞİM MECLİS'TEN ÇIKARILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda yaşananların ardından İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün iki birleşim Meclis'ten geçici olarak çıkarılmasını teklif etti. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, yapılan oylama ile iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarıldı.