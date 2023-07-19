TBMM'de olağanüstü toplantı kararı

TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplantı yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, son yapılan zamlar ve ekonominin kötü gidişatını görüşmek üzere Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdıklarına ilişkin dilekçeyi Meclis Başkanlığı’na sunduklarını açıklamıştı.