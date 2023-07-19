  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. TBMM'de olağanüstü toplantı kararı

TBMM'de olağanüstü toplantı kararı

TBMM'de olağanüstü toplantı kararı
Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplantı yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu,  25 Temmuz Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, son yapılan zamlar ve ekonominin kötü gidişatını görüşmek üzere Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdıklarına ilişkin dilekçeyi Meclis Başkanlığı’na sunduklarını açıklamıştı.

 

Etiketler tbmm numan kurtulmuş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Adana'da bir garip anma töreni... Bakın sokakta kimi andılar...
Akaryakıta tarihi zam yeni zam doğurdu: Yüzde 44 zam geldi!
İmamoğlu'nun gizli toplantısının kaydı sızdırıldı
Prof. Dr. Naci Görür'ü çileden çıkartan deprem tahmini
Yargıtay’dan o borçlar için emsal karar
Apple yine farkını konuşturdu! Yuvarlanabilir iPhone geliyor
MasterChef Murat Özdemir tanınmaz halde
Türklerin akın ettiği Mısır'da gizemli hastalık paniği
Aşiretlerin düğününde takı şov! Gelin ve damat ayakta duramadı
Mehmet Cengiz ''Beşli çete'' davasını kaybetti